Meisterschaft „Spirit of Amarok“

Hannover Volkswagen Nutzfahrzeuge lässt 64 deutsche Teams in vier regionalen Vorentscheiden um den Einzug zum zweitägigen Deutschen „Spirit“-Wettstreit im Mammutpark in Stadtoldendorf fahren. Im Amarok V6 Pickup geht es für die Teams um die deutsche Offroad-Krone. Die zwei bestplatzierten Duos sind bei der internationalen Offroad-Challenge „Spirit of Amarok“ im Herbst dieses Jahres in Südafrika dabei, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge mitteilt. Doch zunächst gilt es, an einem der regionalen Vorentscheide teilzunehmen und zu gewinnen. Die Termine: 22. April (Nord): Hoope Park Wulsbüttel; 5. Mai (Ost): Dekra Klettwitz Offroad, 12. Mai (West): Steinbruch Balve Beckum, 26. Mai (Süd): Offroadpark Langenaltheim. Die jeweils vier besten Teams aus den vier Regionalwettbewerben nehmen dann am Deutschen Spirit of Amarok im Mammutpark Stadtoldendorf vom 2. bis 3. Juni teil.

