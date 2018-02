Wolfsburg Im Kontext des Internationalen Frauentages bietet die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft am Montag, 5. März, von 17 bis circa 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Frauen: Beruf und Berufung – hier und anderswo“ an. Veranstaltungsort ist beim Stadtjugendring in der Kleiststraße 33. Frauen sind überall auf der ganzen Welt berufstätig. Wie sie ihre unterschiedlichen Rollen meistern und dabei geschickt mit ihren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umgehen, berichtet für die Koordinierungsstelle die Weltumradlerin Karin Klaus-Witten. Der Vortrag ist gebührenfrei. Für die bessere Planung ist eine Anmeldung erwünscht: Tel: (0 53 61) 8 97 28 80 oder frauundwirtschaft@wolfsburg-ag.com.

