Blue Wings suchen Nachwuchs

Westhagen Zu einem offenen Tryout laden die Blue Wings, die American Footballer des TV Jahn Wolfsburg, am Samstag, 24. Februar, ein. In der Sporthalle C der IGS in Westhagen können Jugendliche ab 13 Jahren sowie Erwachsene von 10 bis 14 Uhr einen Einblick in die Welt des American Football bekommen. Erklärt werden Regeln und Ausrüstung, eine Trainings-Session vermittelt einen Eindruck der Anforderungen an einen American Football-Spieler. Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenschuhe. Anmeldung unter Tel: (0162) 9 32 39 40.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder