VW präsentiert neue Modelle im Pavillon der Autostadt

Der neue Up GTI ist der kleinste Vertreter der GTI-Familie. Die Innenausstattung erinnert an den Ur-GTI von 1976.

Volkswagen zeigt seit Mittwoch drei neue Exponate im Pavillon der Autostadt. Der Up GTI ist neu in der Volkswagen-Produktpalette, der Tiguan Allspace** ein echter Mexikaner und der neue Kompakt-SUV T-Roc*** soll nach seiner Weltpremiere auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt zum Erfolgsmodell von VW werden. Ergänzt wird das Trio durch den T-Roc Globe, teilt Volkswagen in einer Mitteilung mit.

Der ausgestellte Up trägt mit den drei Buchstaben „GTI“ die sportlichen Insignien der Marke Volkswagen und ist nach dem Golf und dem Polo der kleinste Vertreter der aktuellen GTI-Familie. Mit 85 KW (115 PS) beschleunigt der 1 070 Kilogramm leichte Up aus dem Stand in 8,8 Sekunden auf Tempo 100 und erinnert unter anderem im Interieur mit dem Schotten-Karomuster seiner Sitze an den Ur-GTI aus dem Jahr 1976. Der Tiguan Allspace ist mit einem verlängerten Radstand und einer zusätzlichen dritten Sitzreihe ausgestattet und ist damit eine konsequente Abwandlung des Tiguan. Er eigne sich insbesondere für Familien, die neben Prakti kabilität auf einen gewissen Lifestyle nicht verzichten wollen, heißt es.

Ein komplett neues Produkt im Portfolio von Volkswagen ist der T-Roc. Dieser kleine SUV wird im portugiesischen Setubal vor den Toren Lissabons gebaut und verfügt über neuste Features aus dem Bereich Konnektivität und Vernetzung, was besonders jüngere Kunden ansprechen soll.

DIE FAKTEN Up GTI: 1,0 TSI - Kraftstoffverbrauch in l/km: innerorts 6 / außerorts 4,1 / kombiniert 4,8; CO2-Emission kombiniert: 110 g/km; Effizienzklasse C ** Tiguan Allspace: 2,0 TDI SCR 4Motion - Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,7 / außerorts 5,8 / kombiniert 6,5; CO2-Emission kombiniert: 170 g/km; Effizienzklasse C *** T-Roc Sport: 1,5 TSI ACT - Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,6 / außerorts 4,6 / kombiniert 5,3; CO2-Emission kombiniert: 121 g/km; Effizienzklasse B