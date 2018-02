Die Ruhe vor dem Wachstumsschub

Die Stadt ist im vergangenen Jahr etwas älter geworden – und etwas kleiner. Ein Trend für die kommenden Jahre ist das aber nicht. Die neuen großen Baugebiete der Stadt stehen in den Startlöchern – und werden Wolfsburg nachhaltig verändern.

Wie alt ist der Durchschnittswolfsburger?

Wer in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, darf sich als ausgesprochen durchschnittlich betrachten – zum Glück nur, was das Lebensalter betrifft. 40 Jahre beträgt nämlich auch das derzeitige Durchschnittsalter der Stadt. Damit ist Wolfsburg in den vergangenen zehn Jahren etwas gealtert, und zwar um rund zweieinhalb Monate. 2008 betrug das Durchschnittsalter noch 39,8 Jahre.

Gibt es einen Unterschied zwischen Kernstadt und Ortsteilen?

Ganz klar ja – die Ortsteile sind jünger. Dort liegt das Durchschnittsalter bei etwa 43,5 Jahren, in der Kernstadt bei etwa 44,5 Jahren. Eine mögliche Erklärung: Viele junge Familien ziehen gerne in die eher ländlich geprägten Ortsteile. Die älteren Semester hingegen wissen die Serviceangebote in der Kernstadt zu schätzen.

Bleibt dieser Trend auch in Zukunft bestehen?

Derzeit schließt sich die Altersschere ein wenig. Seit 2008 ist der Altersdurchschnitt in der Kernstadt sogar gesunken. Er lag damals noch bei 45,4 Jahren. Die Ortsteile hingegen legten beim Durchschnittsalter von 42,2 Jahren (2008) auf 43,5 Jahre (2017) zu. Das dürfte an den Neubauten liegen, die zu Beginn der Wolfsburger Wohnungsbauoffensive häufig in Baulücken der Kernstadt entstanden. Die richtig großen Baugebiete allerdings stehen meist in den Ortsteilen – und dürften in den kommenden Jahren den Altersschnitt wieder drücken.

Welcher Ortsteil, welcher Stadtteil ist am jüngsten, welcher am ältesten?

Der „Jugendmeister“ im gesamten Stadtgebiet heißt... Brackstedt. Dort sind die Einwohner im Schnitt 34,4 Jahre jung – fast sechs Jahre jünger als der Durchschnittswolfsburger. Am anderen Ende der Skala liegt der Steimker Berg. Dort sind vor allem ältere Semester zu Hause, das Durchschnittsalter liegt dort bei 56,9 Jahren.

Wie hat sich die Einwohnerzahl in Wolfsburg entwickelt?

Nein, die Stadt hat eine kleine Wachstumspause eingelegt. Trotz einer hohen Zahl von Neugeborenen und obwohl 2017 etwas mehr Menschen in die Stadt zogen als aus Wolfsburg wegzogen, ist die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr leicht gesunken. Am 31. Dezember lebten 125 244 Menschen in der Stadt, 65 weniger als ein Jahr zuvor.

Warum ist Wolfsburg geschrumpft?

Laut dem Bevölkerungsbericht der Stadt wurden im vergangenen Jahr 1284 kleine Wolfsburger geboren. 1523 Wolfsburger starben. Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt sich: Trotz Geburtenrekords kann die Stadt nicht aus sich selbst wachsen, sondern ist auf Zuzügler angewiesen. Aber: Die Wohnungslage ist weiter angespannt. So zogen viele Wolfsburger ins direkte Umland – zum Beispiel in den Landkreis Gifhorn (1158 Personen) und den Landkreis Helmstedt (743 Menschen). Bei solchen Kurzstrecken-Umzügen ist die persönliche Wohnsituation häufig ausschlaggebend.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Auch hier verzeichnete Wolfsburg einen kleinen Rückgang. Wurden 2016 noch 1370 Kinder in der Stadt geboren, ging diese Zahl 2017 auf 1284 zurück. Damit liegen die Geburtenzahlen auf lange Sicht aber immer noch auf einem hohen Niveau. 2013 knackte die Geburtenzahl nur knapp die 1000er-Marke.

Wie leben die Wolfsburger eigentlich?

Fast jeder Zweite lebt allein in seinen vier Wänden. Insgesamt gibt es in der Stadt 68 606 Haushalte. Davon weist die Bevölkerungsstatistik 32 415 als Einpersonenhaushalte aus. Fast 30 Prozent der Wolfsburger leben als Paar ohne Kinder in ihrer Wohnung. Die restlichen Haushalte sind Familienhaushalte.

Leben Menschen in der Kernstadt häufiger allein?

Ja, in der Kernstadt leben in 55 Prozent aller Haushalte die Menschen allein. In den Ortsteilen hingegen kommen die Ein-Personen-Haushalte auf einen Anteil von 37 Prozent. Dabei gibt es in der Stadt große Unterschiede. So leben in der Stadtmitte in rund 72 Prozent aller Wohnungen nur einzelne Personen. Im Gegensatz dazu kommen die Ein-PersonenHaushalte in Velstove nur auf einen Anteil von gerade mal 22,5 Prozent.

In wie vielen Haushalten leben in Wolfsburg eigentlich Kinder?

In weniger, als man vermutlich denkt – gerade mal in rund 20 Prozent aller Wolfsburger Haushalte, also in 12 476 von 68 606 Wohnungen und Häuser. In den rund 12 500 Kinderhaushalten lebt in 6600 Fällen nur ein Kind, im Rest zwei Kinder oder mehr. In 2591 der Kinderhaushalte kümmert sich ein Elternteil als Alleinerzieher um das oder die Kinder.

Wie oft wird in Wolfsburg eigentlich geheiratet?

Ganz aktuelle Zahlen liegen zu dem Thema derzeit nicht vor, die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2015. Da allerdings verzeichnet die Stadt die meisten Hochzeiten in einem Zeitraum von zehn Jahren. 753 Mal gab sich ein Paar das Jawort. Die Schattenseite: Gleichzeitig lag die Scheidungszahl bei 373 Fällen. Damit kommt Wolfsburg rein rechnerisch auf eine Scheidungsquote von knapp 50 Prozent. Meist pochte 2015 die Gattin auf das Ende der Beziehung. 52 Prozent der Scheidungsanträge wurden von Frauen gestellt. kno