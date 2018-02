Markthalle, Glasfaser und Co. – Wolfsburg auf dem digitalen Weg

Wolfsburg. Klar, Digitalisierung ist ein sogenanntes Megathema. Klar ist auch, dass sie in Wirtschaft und Gesellschaft kaum einen Stein auf dem anderen lassen wird. So weit, so einleuchtend. Was aber genau heißt das eigentlich? Wie soll sich eine Kommune darauf einstellen? Ein Masterplan? In einer Zeit, in der in fünf Jahren schon ganze Technikwelten zum Einsturz gebracht werden können? Die Stadt scheint sich für einen anderen Weg entschieden zu haben: Einfach mal ausprobieren, lautet das Motto. Beispiel Markthalle: Das Gebäude, bis vor kurzem noch eher ein Problemfall der Stadtplanung, ist kurzerhand in einen sogenannten Digital Hub verwandelt worden. Hier sollen Volkswagen, VfL und Stadt künftig gemeinsam an der Digitalen Zukunft basteln. Anstatt eines Masterplans für das Gebäude, der vielleicht in wenigen Jahren schon wieder hinfällig sein könnte, bedient sich die Stadt des Zitats von Erich Kästner – „es gibt nichts Gutes, außer man tut es“. So sind derzeit in der Markthalle unterschiedlichste Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung zu sehen – von der 3D-Horrornacht bis zum Fachvortrag. Ähnliches passiert derzeit im Hauptbahnhof. Der E-Cube, ebenfalls ein Gebäude, mit dem man lange nichts anzufangen wusste, verwandelt sich in eine digitale Arbeitsfläche. Klingt unspektakulär? Vielleicht. Digitalisierung aber lebt vom richtigen Klima in einer Stadt, dem Austausch zwischen Fachkräften und Orten, an denen man einfach mal etwas ausprobieren kann. Dabei dürften E-Cube und Markthalle Wolfsburg durchaus voranbringen.

Ganz ohne langfristige Planung allerdings geht es auch nicht. Beim Glasfaserausbau hat die Stadt eine der wenigen Sicherheiten im digitalen Umbruch aufgegriffen – die Verfügbarkeit einer schnellen und leistungsfähigen Internetverbindung. Als eine der ersten deutschen Kommunen will die Stadt bis 2021 über die Stadttochter Wobcom jedes Haus mit einem schnellen Glasfaseranschluss versorgen. Dabei geht es um sehr viel mehr als eine ruckelfreie Wiedergabe von Netflix-Videos. Von datengetriebenen Unternehmen bis hin zur Verkehrssteuerung – nur wer über ein schnelles Internet verfügt, kann im Konzert der digitalen Zukunftsstädte mitspielen. Auch das zweite digitale Großprojekt der Stadt wird ohne Planung nicht auskommen. Die Heinrich-Nordhoff-Straße soll zur digitalen Achse werden. Auch hier greift das Prinzip: Einfach mal loslegen. Auf der Nordhoff-Achse soll später nicht nur die digitale Arbeitswelt Platz finden. Auch Mobilität und Wohnen soll dort neu gedacht werden. Wie die Zukunft in diesen Bereichen aussieht, kann derzeit allerdings niemand sagen. Daher geht es jetzt eher darum, Platz zu schaffen und alles vorzubereiten. So werden die Kleingärten bald der Zukunft weichen müssen. Und selbst die derzeitigen VW-Parkplätze sind Gegenstand der Planungen.

Der Aufbruch in die digitale Zukunft steht allerdings im Zeichen leerer Kassen. Die Stadt muss sparen – maximal 50 Millionen Euro sollen im Haushaltsjahr 2018 an Schulden aufgenommen werden. Für ganz große Würfe fehlt derzeit das Geld. Beispiel Bildungshaus: Der geplante Bau nahe dem Planetarium sollte ein wichtiger Baustein beim Thema digitale Bildung werden. Jetzt ist das Multi-Millionen-Euro-Projekt erst mal vertagt – und zwar auf unbestimmte Zeit.