3000 Wohnungen sollen in den Sonnenkamp locken

Die Stadt kämpft gegen die Wohnungsnot, vor allem die bis zu 80 000 Einpendler, so die Verwaltung, sollen in den kommenden Jahren Wohnraum in Wolfsburg erhalten. Den bisher größten Wurf plant das Rathaus dabei im Osten der Stadt, genauer, zwischen Nordsteimke und Hehlingen. Dort, wo bisher noch Rinder grasen oder der Raps blüht, sollen in den kommenden Jahren mehrere Tausend Wohneinheiten entstehen. Bis zu 9000 Neubürger möchte die Stadt im XXL-Baugebiet begrüßen. Zum Vergleich: Nordsteimke hat bisher gut zweieinhalbtausend Einwohner, Hehlingen etwa 1000 weniger, also aktuell 1500. Ab Ende 2019, so der Fahrplan von Investor Groth-Sahle, soll der Wohnungsbau auf dem Areal starten. 2018 soll die Erschließung beginnen. Die Eckdaten zum Vorhaben: 150 Hektar umfasst die Projektfläche insgesamt, das Bruttobauland beträgt 105 Hektar. 2500 bis 3000 Wohneinheiten sollen entstehen.

Die Groth-Sahle-Projektentwickler wollen dabei Miet- und Eigentumswohnungen bauen sowie Grundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser entwickeln. Außerdem will die Stadt Wolfsburg selbst einen kleineren Teil übernehmen: Sie plant etwa 400 Wohneinheiten als Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Zudem ist beabsichtigt, dass, gegebenenfalls mit weiteren Investoren, Geschosswohnungsbau realisiert wird.

Damit möglichst alle Zielgruppen erreicht werden können, so der politische Wille im Wolfsburger Rat, sollen 25 Prozent der angebotenen Mietwohnungen preisgemindert sein. Dies hatten die Fraktionen per Ratsbeschluss auf den Weg gebracht. Gebaut werden soll in mehreren Abschnitten. Fünf Viertel, sogenannte Quartiere, sollen entstehen. Stadt und Investor wollen dabei den Spagat schaffen zwischen dem Erhalt des bisherigen Nordsteimkes mit seinem historischen Ortskern und der Schaffung eines neuen Zentrums, das sowohl von den Neu- als auch den Altbürgern akzeptiert und frequentiert wird.

So wirbt man unter anderem mit dem Bau einer neuen Grundschule, mit einer Kindertagesstätte und mit einem Jugendtreff. Weitere Stichworte sind seniorengerechtes oder generationenübergreifendes Wohnen. Zu den Bemühungen, möglichst viele Bürger ins gemeinsame Boot zu holen, zählt, dass Stadt und Investor sich entschlossen haben, einen Beirat fürs Baugebiet ins Leben zu rufen. Dieses Gremium, bestehend aus Vertretern von Politik, Bürgerschaft, Verwaltung, Investoren sowie dem Jugendbereich soll möglichst viel Praxisnähe ins Projekt bringen. Wie sind die Bedürfnisse vor Ort? Was sollte eine zukunftsweisende Infrastruktur bieten, und zwar so, dass für viele der Einpendler das Baugebiet interessant sein könnte? Dies sind einige der Fragen, die geklärt werden sollen. Und es wird nicht zuletzt um die ökologische Ausrichtung des Großvorhabens gehen. Regenerative Energien und ökologisches Bauen sind ein Muss, die Stadt feilt zudem an einem Verkehrskonzept, zu dem eine Öko-Route zählt, die das Baugebiet mit Elektrobus- und Fahrradtrasse an Stadt und Werk anbindet.

Und noch in weiterer Beziehung hat man ganz auf Mitwirkung der Bürger gesetzt: Stadt und Investor haben einen Namenswettbewerb fürs Areal ausgelobt. Aufgabe: Im Namensvorschlag sollte nichts, obgleich man auf die starke Verbindung zwischen Altdorf und neuem Stadtteil setzt, an bestehende Ortsteile erinnern. Heraus kam der „Sonnenkamp“ – und als Lohn für den Einsender der Namensidee ein Elektrofahrrad. Weil der Sonnenkamp genau zwischen Nordsteimke und Hehlingen liegt und mitten durchs Areal die alte Gemarkungsgrenze verläuft, haben die Hehlinger naturgemäß gleichsam Interesse am neuen Baugebiet. Es geht um Mitsprache bei der Infrastruktur und nicht zuletzt darum, dass der Rolandsort Hehlingen nicht abgehängt wird. Fraktionsübergreifend wirkt man daher in der Hehlinger Politik darauf hin, dass es unter anderem eine adäquate Radweg-/Fußwegverbindung in den neuen XXL-Stadtteil gibt.