Blanks Bilder erzählen

Foto: regios24/Lars Landmann

Wolfsburg. Ole Blanks künstlerische Praxis besteht aus Malerei und Bildhauerei. Für das Kunstschaufenster des Hallenbades und dessen Außenraum hat er nun eine Arbeit angefertigt, die durch die Besonderheiten dieser Raumsituation inspiriert wurde. Erstmalig wird nicht nur der Innenraum des Kunstschaufensters am Schachtweg 31 bespielt, sondern auch der Außenbereich vor dem Fenster. Hierfür hat Ole Blank eine Skulptur in angefertigt, die im Dialog mit seiner Malerei steht: einen selbst geschweißten Stuhl. Die Ausstellung, die am Donnerstagabend eröffnet wurde, ist zu sehen vom 23. Februar bis 23. April. Foto: regios24/Lars Landmann