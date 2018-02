Lösungssuche für Bewegungsbad im Klinikum

Wolfsburg An einem Runden Tisch soll versucht werden, Kompromisse für die Patienten des Reha-Zentrums auszuloten.

Immer mehr Anrufe und Briefe von Leser haben die Redaktion in den vergangenen Tagen zur geplanten Schließung des Bewegungsbeckens im Klinikums erreicht, das ans Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) mit Sitz direkt am Klinikum vermietet ist. Wie berichtet, will das städtische Klinikum das Bad wegen Sanierungsstaus schließen, da das ZAR nicht bereit ist, die Kosten von schätzungsweise mindestens 700 000 Euro zu übernehmen.

Die geplante Schließung des Bewegungsbeckens trifft aber nicht nur die vielen Patienten, die dort auf ärztliche Verordnung ihr Funktionstraining im Wasser absolvieren. Die Pläne haben auch direkte Auswirkungen auf Wolfsburg als Reha-Standort.

„Alle, die bei uns eine ambulante Rehabilitation machen möchten und dafür Wassergymnastik verordnet bekommen haben, müssen wir in Zukunft auch ablehnen“, bestätigte die kaufmännische Leiterin des Reha-Zentrums, Anika Schmidt, auf Anfrage. „Wir fallen dann aus dem Raster, das bei den Kostenträgern hinterlegt ist und uns bisher als Anbieter von Wassergymnastik listet.“

Die Wassergymnastik-Gruppen, die montags bis freitags im Halb-Stunden-Takt stattfinden, fänden ausschließlich auf Verordnung statt, „für Selbstzahler wären gar keine Zeiten frei“. Zudem sei täglich mindestens eine Gruppe für Reha-Absolventen eingerichtet. Das sind zum einen Patienten, die statt stationärer Rehabilitation in einer Klinik eine ambulante Reha am oder nahe am Wohnort absolvieren. Das sind zum anderen auch Patienten, die nach einer Reha-Maßnahme beispielsweise noch das Anschluss-Programm IRENA (Intensivierte Reha-Nachsorge) absolvieren, um den Reha-Erfolg zu festigen.

Die Reha-Absolventen auch künftig aufnehmen zu können, indem man als Reha-Zentrum einen Shuttle-Service in ein anderes, entfernter gelegenes Bewegungsbad organisiert, hält die ZAR-Leiterin für nicht machbar. Man habe zwar den Patienten-Transport, mit dem Reha-Teilnehmer morgens und abends geholt und gebracht werden. Aber wenn man die Wassergymnastik woanders anbieten wolle, wären dadurch allein zwei Stunden vom Tagesprogramm schon weg.

Anika Schmidt erklärte, warum eine Übernahme der Sanierungskosten für das Bewegungsbecken durch das ZAR nicht zu leisten sei: „Wir könnten deswegen für die Wassergymnastik ja nicht mehr Geld nehmen. Es gibt feste Sätze, was man abrechnen kann.“ Die Leiterin des Reha-Zentrums schätzt, dass durch die Schließung des Bewegungsbades zwei Drittel der Patienten wegfallen werden, weil für viele Trockengymnastik keine Alternative sei. Sie bedauerte: „Mir tut es leid für alle, die die Wassergymnastik dann nicht mehr machen können.“

Nach den Nutzer-Protesten kommt nun aber Bewegung ins Thema: Wie Klinikumsausschuss-Vorsitzende Antina Schulze (SPD) am Sonntag auf Anfrage berichtete, ist für Montag ein Runder Tisch geplant. Daran teilnehmen werden Vertreter von Klinikumsleitung, Patienten, Sport-Geschäftsbereich, Reha-Zentrum, Schwefelbad sowie sie selbst und ihre Stellvertreterin Christine Fischer (CDU). Gemeinsam wollen wir nach Lösungen suchen“, kündigte Schulze an.

„Die Stadt wird das Bad nicht weiter betreiben, so traurig das ist“, sagte die Ausschuss-Vorsitzende. Denn die Kosten seien zu hoch und das Klinikum ja schon seit Jahren nicht mehr selbst Nutzer. Sie wies darauf hin, dass es ansonsten womöglich auch Probleme mit dem Bund der Steuerzahler geben könnte.

Schulze sitzt auch im Schwefelbad-Ausschuss und räumt ein, dass die Patienten aus der Innenstadt nicht alle nach Fallersleben wechseln können. Dafür ist das Fallersleber Bad viel zu voll, wie schon die Schwefelbadausschuss-Vorsitzende Bärbel Weist (PUG) deutlich gemacht hatte.

KOMMENTAR



Zum Wohl der Patienten



Es ist zweifellos eine vertrackte Situation: Das Klinikum unterhält ein Bewegungsbecken, das es schon seit Jahren nicht mehr selbst nutzt und muss gerade in Zeiten knapper Kassen Dinge auf den Prüfstand stellen. Das Reha-Zentrum sieht sich als Mieter aber auch nicht in der Lage, die dringend nötige Sanierung (teilweise?) zu finanzieren.

Aber für den Gesundheitsstandort am Klieversberg wäre es schlicht schlecht, wenn nicht nur regelmäßige Nutzer, sondern auch Reha-Patienten woanders hin ausweichen müssten.