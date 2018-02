Senioren-Treff der Awo schließt

Nordstadt Da der Ortsverein Wolfsburg der Arbeiterwohlfahrt am Donnerstag, 8. März, eine Tagesfahrt nach Wolfshagen im Harz unternimmt, bleibt der Senioren-Treff im Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz an diesem Tag geschlossen. Am 15. März ist dann wieder wie geöffnet für alle Gäste des Senioren-Treffs.