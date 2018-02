80 Jahre Volkswagen – Kurioses und Persönliches

Für beide Seiten begann das VW-Engagement in Nigeria zunächst vielversprechend. Heribert Stallmeister berichtet von seinen Eindrücken in Afrika.

80 Jahre Volkswagen – das ist auch eine Geschichte durchaus mutiger Expansionsschritte auf Märkte, die lange Zeit als eher exotisch denn gewinnversprechend galten. Südafrika, Brasilien, Mexiko, China – und Nigeria beispielsweise. Und persönlicher Geschichten: Denn wie so oft bei Volkswagen, sind es die engagierten Mitarbeiter, die Projekte vor Ort mit Leben erfüllen und vorantreiben und dabei so einiges erleben.

Für den Heiligendorfer Heribert Stallmeister waren die Eindrücke von einer seiner Reisen im Auftrag des Autobauers so prägend, dass er ein schmales Büchlein darüber verfasste. „Aufruhr um das Weihnachtsgeld – Von einer Reise nach Nigeria“ heißt der Bericht, in dem es in anonymisierter Form um einen Streik Mitte der 1980er Jahr im nigerianischen Werk in Lagos geht.

Es waren alles andere als gewöhnliche Geschäftsreisen, wie Stallmeister sich in seinem Buch erinnert: „Schon vor zehn Jahren waren meine ersten Nigeria-Reisen gar nicht nach Plan verlaufen. Zweimal hatte ein Ausnahmezustand meine Zeitpläne durchkreuzt. Meinen ersten Flug nach Lagos musste ich aufschieben, weil nach der Entmachtung von Genreal Gowon, Staatspräsident seit der Zeit vor dem Bürgerkrieg, der dortige Flughafen gesperrt war. Während meines nächsten Aufenthalts, ein halbes Jahr später, fiel Gowons Nachfolger, General Murtala Muhammad, tödlich getroffen von Soldaten unter dem Befehl des aufständischen Obersten Dimka. Ganze Salven hatten die auf die Autos des Präsidenten und seiner Begleitung abgefeuert.“ Bei Stallmeisters nächstem Besuch berichteten die Zeitungen in Lagos dann über die Exekution Dimkas.

Nicht nur Mord und Totschlag und Militärputsche prägten die unruhigen Jahre, in denen VW die Montage in Nigeria aufbaute. Auch häufige Streiks lähmten und behinderten eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung. In einen solchen, der mehr einem Aufruhr gleicht, gerät Stallmeister in den Weihnachtstagen kurz vor seiner Abreise. 60 Prozent Weihnachtsgeld reichten den VW-Mitarbeitern nicht. Sie streikten. „Es wird unruhig werden“, sagt ein Kollege zu Stallmeister. Der glaubt es zunächst nicht, erreicht dann aber nur noch mit Mühe und Not den Flughafen. Dabei wird sein Auto noch von einer Brücke aus mit Steinen beworfen.

Das Engagement von Volkswagen in Nigeria sei aber nicht wegen der Mitarbeiter, sondern „in erster Linie an der nigerianischen Industriepolitik“ gescheitert, erinnert sich Stallmeister.

Wanderer Jörg Wehmer zwischen den VW-Welten : Wer sich seine Foto- und Dokumentensammlung ansieht, dem drängt sich der Verdacht auf, dass Wehmer (67) mal ein ziemlich wichtiger Mann gewesen sein muss. Doch das war der Bauernsohn aus Waggum offiziell nie. Dennoch zeigen ihn die Fotos im Auftrag von Volkswagen in Australien, den USA, Südafrika, Japan und auch in Ägypten.

Nach eher unspannenden Zeiten in der Datenverarbeitung öffnete sich für Wehmer Mitte der 1990er-Jahre das berufliche Schlaraffenland.

„Die internationale Beschaffungs-Koordination in einem Weltkonzern – der schönste Job der Welt“, erinnert er sich heute. Irgendwie muss Wehmer zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Leute getroffen und die mit seinem Auftreten auch überzeugt haben. Ansonsten ist seine hierarchisch völlig ungesicherte, dafür aber um so spektakulärere Karriere nicht zu erklären.

Unter dem auch als „Würger von Wolfsburg“ bekanntgewordenen Sanierer und VW-Einkaufsvorstand Jose Ignacio Lopez de Arriortua gestalteten sich die Dinge für den stets höflichen und umgänglichen Wehmer plötzlich so, als durchlebe er einen wunderschönen Traum. Der knallharte Spanier ernannte den damaligen Mittvierziger nämlich 1996 zum Director Purchasing Egypt. Egypt, also Ägypten? Ja, tatsächlich.

Laut Wehmer hatten Lopez und der damalige Vorstandsvorsitzende Ferdinand Piech auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos Shafik Gabr getroffen. Der war Chef des ägyptischen Mischkonzerns Artoc und nebenbei Skoda-Importeur. Er regte an, man möge doch eine VW-Produktion in Ägypten prüfen.

Lopez lud dann tatsächlich eine Delegation um Gabr nach Wolfsburg ein. Wehmer erinnert sich: „Allerdings ließ sich der Vertrieb nur schwerlich für ein Ägypten-Projekt erwärmen. Das VW-Werk muss unseren Gästen aber doch sehr imponiert haben. Und dann erst unsere Autos, die sie auf dem Testgelände in Ehra-Lessien ausgiebig testen konnten. Ich konnte nicht umhin, sie mit einem Schlenker durch Wehmersches Bauernland zum Flughafen Waggum zurückzubegleiten.“

Trotz der Bedenken des Vertriebs ging es dann doch überraschend schnell voran mit dem exotischen Projekt.