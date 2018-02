VW: Hand in Hand mit Zulieferern

Mit Einführung der Fast-Initiative im Jahr 2015 hat der Volkswagen-Konzern die Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten neu definiert. Ziel der „Future Automotive Supply Tracks“-Initiative, kurz „Fast“, ist es, gemeinsam technische Innovationen noch schneller als bisher umzusetzen und weltweit Fahrzeugprojekte noch effizienter und effektiver zu realisieren.

Im Jahr 2016 hatte Volkswagen für seine Initiative insgesamt 55 strategische Partner für 61 Kompetenzfelder nominiert – mittlerweile sind 9 neue Partner hinzugekommen.

„Den technologischen Mega-Trends der Automobilbranche können wir nur gemeinsam mit unseren Lieferanten entgegentreten. “ Francisco Javier Garcia Sanz, Mitglied des Konzern-Vorstands für den Geschäftsbereich Beschaffung, über „Fast“.

Das Partnernetzwerk befindet sich damit weiter auf Wachstumskurs: „Wir freuen uns, dass wir weitere kompetente Partner dazugewinnen konnten. Alle 64 Mitglieder sind herausragend in ihren jeweiligen Branchen“, kommentiert Francisco Javier Garcia Sanz, Mitglied des Konzern-Vorstands für den Geschäftsbereich Beschaffung. Sieben der neuen Partner kommen aus Deutschland, einer aus Japan und ein weiterer aus China.

Hintergrund für die Zusammenarbeit mit den Top-Lieferanten ist folgender, wie Sanz angesichts der Zuliefererbörse im Jahr 2016 in Wolfsburg erläuterte: „Den technologischen Mega-Trends der Automobilbranche, wie dem autonomen Fahren, der Elektrifizierung der Antriebe sowie der rasant zunehmenden Vernetzung können wir nur gemeinsam mit unseren Lieferanten entgegentreten. Wir müssen Hand in Hand arbeiten, unsere Stärken bündeln und Synergien schaffen. Nur so werden wir mit dem Tempo des digitalen Wandels voran gehen können.“

Eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Lieferanten sei dabei der Schlüssel zum Erfolg, so Sanz weiter. Das Programm Future Automotive Supply Tracks (FAST) biete dazu den geeigneten Rahmen. Worin die neue Qualität der Zusammenarbeit besteht, erläutert Volkswagen so: „Diese Partner werden frühzeitig in die jeweiligen Produkt-Innovationszyklen im Konzern eingebunden. Darüber hinaus werden die Produktionsnetzwerke noch enger aufeinander abgestimmt, um weitere Synergien zu nutzen.“

Auch Konzernlenker Matthias Müller betonte damals auf der Zulieferbörse den Grundgedanken einer veränderten Kooperation mit den Zulieferern. „Die digitale Vernetzung verändert unsere Kunden und ihre Erwartungen an Mobilität. Sie verändert unsere Produkte. Und sie verändert die Art und Weise, wie wir diese Produkte entwickeln, sourcen, produzieren und vertreiben. Wir wollen diesen epochalen Wandel gemeinsam mit unseren Partnern aus der Zulieferindustrie gestalten“, so Müller weiter.