Es lebe das Digitale

Letztens habe ich einen Schulkameraden wieder getroffen, der seit zehn Jahren als Unternehmer in den USA arbeitet und jetzt wieder nach Deutschland zurückkehrt. Schnell kam das Gespräch auf die Städte in unserer Region und wie sie sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Und genauso schnell fiel das Wort Wolfsburg. Seine Worte: Die Stadt boome ja echt mächtig. Da sei so viel Dynamik drin. Alles so modern und so voller Zukunftsvisionen...

Ja, dafür steht Wolfsburg – und das spiegelt auch diese Beilage wider: Da wird nicht nur manch marodes Gebäude abgerissen und weicht Neuem, in einem Wohnbaugebiet wird sogar die „Zukunft“ getestet – Stichwort Energieversorgung, Ladestationen für E-Mobilität oder Smart Home. Hinzu kommen Pläne der Stadt, als eine der ersten deutschen Kommunen bis 2021 jedes Haus mit einem schnellen Glasfaseranschluss zu versorgen. Ach, und die allseits bekannte Heinrich-Nordhoff-Straße soll zur digitalen Achse werden, auf der moderner Städtebau und Mobilität zusammengedacht werden. Dazu gibt’s zum Wohlfühlen nicht nur eine vielfältige kulinarische Szene, sondern auch ein Veranstaltungs-Kaleidoskop, das in diesem Jahr gekrönt wird von einem besonderen Fest: 80 Jahre Wolfsburg.

„In Wolfsburg wird auch im Neubaugebiet die Zukunft getestet.“ Kerstin Loehr über eine Stadt, die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird.