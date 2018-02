Steimker Gärten: Ein ganz besonderes Wohngebiet

So soll es aussehen: Die Visualisierung der Steimker Gärten (erstes Bild links) stammt von Moretti Immobilien. In der Mitte das Baugebiet aus der Luft. Die Meyer Projektentwicklung GmbH aus Lüneburg plant den Bau von sechs Mehrfamilienhäusern..Foto: Archiv/Grafiken: Moretti Immobilien/VW Immobiilien

Modellstadt für E-Mobilität, Smart City – Wolfsburg hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Mit den Steimker Gärten entwickelt Volkswagen Immobilien ein Wohngebiet, das auch als Testfeld für Digitales und neue Formen der Mobilität dienen soll. Im Interview mit Stephanie Giesecke berichten Geschäftsführer Michael Leipelt und der Leiter Wohnimmobilien Ulrich Sörgel von den Plänen.

Ihr Wohngebiet, die Steimker Gärten, ist eine Art Versuchslabor für die Stadt der Zukunft. Wie stark richtet sich Volkswagen Immobilien auf die Digitalisierung und Elektromobilität aus?

Michael Leipelt: Wir haben eine Stabsstelle „Innovationsmanagement“ eingerichtet.

Ulrich Sörgel: Da kommen viele Themen zur Digitalisierung auf und Handlungsfelder an der Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Immobilien und Mobilität. In der Regel ist es so, dass man aus seiner Haustür kommt und Bedarf an einer Mobilitätslösung für die Strecke von A nach B hat. Die Steimker Gärten sind hierfür ein Testareal, aber es geht noch deutlich weiter.

Wie entwickeln sich die Projekte, allen voran die Steimker Gärten?

Leipelt: Sehr gut. Im ersten Baufeld in den Steimker Gärten, dem Hofgarten, sind wir aus der Erde raus. Auf den anderen Baufeldern laufen Erdarbeiten.

Sörgel: Von den 260 Wohneinheiten in den Steimker Gärten sind 130 in Arbeit. Die anderen werden sukzessive folgen. Wir planen einen Mix aus Zwei-, Drei-, Vier-Zimmer- und vereinzelt Fünf-Zimmerwohnungen, alle barrierearm, mit Tiefgaragen, Fußbodenheizungen, hochwertigen Sanitärausstattungen.

VWI baut nicht nur selbst. Sie vermarkten das gesamte Gebiet...

Sörgel: Im Prinzip haben wir den ersten Bauabschnitt zu 90 Prozent vermarktet. Marco Moretti baut schon.

In diesem Jahr werden weitere Baustarts folgen, von der Justus-Grosse-Gruppe aus Bremen, die 300 Wohneinheiten errichtet, für die Seniorenresidenz und für die Eigentumswohnungen der Meyer Projektentwicklung aus Lüneburg.

Wie stellt sich der Bedarf dar?

Leipelt: Wir haben im Schnitt bis zu 20 Wohnungsanfragen pro Arbeitstag, rund 400 im Monat. Zugleich hatten wir zum Jahresende nur 16 Wohnungen zu vermitteln.

Und werden die Mieten in den Neubauten nicht erheblich teurer?

Sörgel: Nein, die Mieter können alle im Quartier bleiben, und das im Prinzip zu den Altmieten. Das können wir bieten, weil wir am Ende mehr Wohnungen haben und die Investition für uns langfristig sehr nachhaltig ist. Wir werden weiter in Neubau und Bestandsmodernisierung investieren.

Leipelt: Wir wollen im Grunde verhindern, dass sich die aktuelle Situation wiederholt: dass ein Stau entsteht und wir sehr viele Wohnungen auf einmal bauen müssen. Wolfsburg entwickelt sich immer in der Abhängigkeit von Volkswagen. Jetzt werden, zum Beispiel durch die Digitalisierung, neue Mitarbeiter kommen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Ist Volkswagen Immobilien auch in die Entwicklung der sogenannten Nordhoff-Achse involviert?

Leipelt: Ja, wir sind involviert. Wir werden uns dafür anbieten, das Gesamtkonstrukt für ein urbanes Quartier mit Wohnen, Handel, Büros und Freizeitangeboten zu unterstützen... Wir haben uns zum Beispiel auch gerade mit dem Parkhaus der Zukunft beschäftigt.

Wie unterscheidet sich das vom Parkhaus der Gegenwart?

Sörgel: Ein Parkhaus heute hat einen sehr hohen Flächenbedarf für Fahrgassen und Rangierflächen, weil Menschen die Autos steuern. So bleibt weniger Platz für die Stellflächen. Aber irgendwann werden wir vollautonom fahrende Autos haben, und es gibt verschiedenste Lösungsansätze, wie die vorhandenen, in Städten sehr teuren Flächen viel intensiver genutzt werden können - indem man mehr Autos darauf unterbringt.

Leipelt: So ein Parkhaus könnte Teil des Gesamtkonzeptes für die Heinrich-Nordhoff-Straße werden. Auch da wird ja alles sehr kompakt sein. Wir wollen auf jeden Fall ein Vorreiter sein. Die Digitalisierung ist ein weites Feld.

Zum Beispiel?

Sörgel: Smart Home ist ein großes Thema für uns, schon seit der Planung der Steimker Gärten. Stichwort Alexa von Amazon. Stichwort Wohnungssteuerung. Es gibt in der Branche eine sehr intensive Diskussion darüber, wie viel in die Gebäude eingebaut werden muss und wie viel jeder individuell in seiner Wohnung installieren kann.

Wo kommt so etwas zum Einsatz?

Sörgel: Wir werden zum Beispiel im SPLACE-Projekt (den Boarding-Wohnungen im Wellekamp, Anmerkung der Redaktion) einen wirklich hohen Digitalisierungsgrad haben mit Lüftungssteuerung, Lichtsteuerung, elektronischen Schlüsseln.

Idealerweise geht die Tür schon bei Annäherung auf - ausgelöst durch einen Chip am Schlüsselbund oder das Smartphone. Ein Haus könnte auch erkennen, dass der Mieter ankommt, und den Aufzug schon einmal herunterfahren und im Flur das Licht einschalten.

Und die Elektromobilität?

Leipelt: Dass wir uns in den Steimker Gärten auf die E-Mobilität einstellen, ist keine Frage mehr. Darüber hinaus müssen Lösungen gefunden werden, um die Ladepunkte in die vorhandenen Bestände zu bringen. Das ist die größte Herausforderung.

ZUR PERSON Michael Leipelt, 59 Jahre alt. Der Immobilienwirt hat seine Karriere bei Volkswagen Immobilien 1976 mit einer Ausbildung begonnen. Seit dem 1. Juli 2016 ist er Geschäftsführer. Ulrich Sörgel, 49 Jahre alt. Der Leiter der Bereiche Wohnimmobilien, Marketing und Kommunikation hat Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert und ist seit 2006 bei VWI.