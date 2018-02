Nordhoff-Straße: So soll sie sich verändern

Parkplätze prägen das Stadtbild an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Das muss nicht so bleiben.

Wie sich Wolfsburg weiterentwickeln kann, ohne dass die Stadt- und Ortsteile ihre Identität verlieren, welche Veränderungen in den nächsten Jahren anstehen und wie der Dezernent seine Rolle definiert, erklärt Hirschheide im Interview. Die Fragen stellte Stephanie Giesecke.

Herr Hirschheide, auf den Internetseiten der Stadt Wolfsburg schreiben Sie, Ihnen sei es wichtig, dass die Menschen in Wolfsburg zufrieden sind, sich sicher fühlen und die Stadt als angenehmen Wohn- und Arbeitsort erleben. Was können Sie als Stadtbaurat dafür tun?

Kai-Uwe Hirschheide: Mein Ansatz ist, für die Menschen zu planen. Wenn wir neue Wohnbaugebiete entwickeln, machen wir das für die Menschen, die schon da sind, und für die Menschen, die neu nach Wolfsburg kommen wollen. Der zweite Punkt ist, die Menschen bei der Planung mitzunehmen. Die, die in Wolfsburg wohnen, und, was schwieriger ist, die Menschen, die hier herziehen wollen.

Was zur Entwicklung der Nordhoff-Achse durchsickert, klingt immer etwas wolkig. Was soll da passieren?

Ich versuche mal, es etwas konkreter darzustellen. Nördlich der Heinrich-Nordhoff-Straße geht es um die Entwicklung von Büroflächen. Die Perspektive, wie sich Volkswagen südlich des Kanals darstellt – das Mobilitätszentrum oder digitale Themen spielen in Richtung Hauptbahnhof eine Rolle. Das Gebiet nördlich der Heinrich-Nordhoff-Straße ist vom Bahnhof bis Sandkamp heute durch Parkplätze geprägt – und das an dieser zentralen Stelle. Spätestens seit der Entstehung der Autostadt gibt es eine Verknüpfung zwischen Werk und Stadt. Diese wollen wir weiter ausbauen. Wir können uns nicht vorstellen, dort eine vollständig durchgezogene Bebauung zu haben. Dann würde der Bezug zum Werk fehlen. Und schließlich steht die 1,3 Kilometer lange Werksfassade unter Denkmalschutz, was besondere Anforderungen an die Umgebung mit sich bringt. Das heißt, es könnte eine Bebauung mit Grün dazwischen stattfinden, und gegebenenfalls können Parkplätze darunter eingerichtet werden. Wohnbebauung würde im Süden am Wellekamp, wo heute Burger King ist, eine größere Rolle spielen.

Aber all die großen Bauprojekte haben auch Auswirkungen auf den Verkehr...

Ja, politisch wird berechtigterweise diskutiert, was die Neubebauung für den Verkehr bedeutet. Die Verkehrsentwicklung gehen wir jetzt intensiver an. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, ob man die Innenstadt verdichten oder in den Ortslagen bauen möchte. Meine Philosophie ist: Wir machen beides. Es kann in der Innenstadt nicht alles bebaut werden. Hier sind auch wichtige Grünflächen zu erhalten. Es gibt aber sowohl dort als auch in den Ortslagen noch Perspektiven. Und mir ist wichtig, eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern zu schaffen.

Welche großen Aufgaben sind in den nächsten fünf Jahren zu lösen?

Die Heinrich-Nordhoff-Straße ist ein bedeutendes Projekt, genauso die ganze Wohnentwicklung. Das Gebiet Nordsteimke-Hehlingen sucht bundesweit seinesgleichen. Es gibt kaum eine Stadt, die so ein großes Baugebiet entwickelt. Wir müssen uns überlegen, was es für ein Quartier werden soll: Es darf nicht einfach eine Anhäufung von Gebäuden sein, sondern ein richtiger Stadtteil. Den damit zusammenhängenden Themen müssen wir uns intensiv widmen, wenn die Menschen sich dort wohlfühlen wollen. Außerdem müssen Neubaugebiete und bestehende Ortschaften miteinander verknüpft werden. Eine weitere große Frage der nächsten Jahre ist, wie die Mobilität in Zukunft aussehen wird. Das können wir noch nicht genau sagen.

Wann werden die ersten Busse über die Grüne Route fahren? Wann werden die Verkehrsachsen ertüchtigt?

Die Grüne Route werden wir nicht auf einmal bauen. Angedacht ist, dass 2019/20 der erste Abschnitt in Betrieb genommen wird. Dann müssen wir schauen, wie dieser Abschnitt funktioniert. Es ist auch baulich ein großes Projekt.

ZUR PERSON Name: Kai-Uwe Hirschheide Position: Stadtbaurat Alter: 50 Geburtsort: Kassel Werdegang: Studium Architektur und Stadtplanung in Weimar und Köln. Seit 2011 bei der Stadt Wolfsburg. Familienstand: In einer Partnerschaft. Fünf Kinder, davon zwei eigene.