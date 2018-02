Neuland reißt Stufenhochhaus ab – und baut neu auf

Die Wohnungsgesellschaft Neuland spielt mit ihren 2017 im Hellwinkel, in Detmerode und auf dem Laagberg gestarteten Bauprojekten eine maßgebliche Rolle bei der Verwirklichung der städtischen Wohnungsbauoffensive. 2018 geht es weiter. Im Interview berichtet Geschäftsführer Hans-Dieter Brand, wie es vorangeht mit den Neubauten. Die Fragen stellte WN-Redakteurin Stephanie Giesecke.

Herr Brand, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, gingen Sie noch davon aus, dass die Hochhauskette in der Dessauer Straße ab Januar 2017 entkernt würde. Warum ist daraus nichts geworden?

Da Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt einfließen, haben wir eine Genehmigung des Landes für das Abbruchkonzept und das gesamte Ausschreibungskonzept benötigt. Das ist üblicherweise nicht kompliziert, aber in diesem Gebäude ist nicht nur im Fußboden Asbest gefunden worden, sondern auch in Spachtelmassen an Wänden und Decken. Das hat dazu geführt, dass die ganze Planung und Abstimmung und in der Folge auch die Genehmigung komplexer und langwieriger wurde. Wir haben mit großer Unterstützung der Stadt darum gekämpft, dass der Abbruch nicht zu kompliziert wird. Jetzt haben wir die Freigabe.

Wie gehen Sie mit dem Asbest um?

Wir ziehen die Schadstoffsanierung vor: Wir entkernen das Gebäude und holen dann die Schadstoffe heraus – in erster Linie die Asbestmaterialien in den Fußböden. Aber auch in den Treppenhäusern werden wir Asbest-Spachtelmasse von den Wänden und Decken holen. In den übrigen Gebäudeteilen sind die Aufträge so gering, dass der Stoff im gesamten Abbruchmaterial fast nicht mehr nachweisbar ist. Das Gewerbeaufsichtsamt hat akzeptiert, dass das kein Problem darstellt.

Und dann wird der Wohnblock abgerissen?

Nach der Schadstoffentsorgung beginnt der konstruktive Rückbau, den man sich nicht wie einen Abbruch mit Sprengung oder Abrissbirne vorstellen kann. Die Gebäude werden wie Lego so auseinander gebaut, wie sie aufgebaut wurden. Der Bau besteht größtenteils aus Fertigteilen. Würde man einfach mit der Abrissbirne hineinschlagen, wüssten wir nicht, wie das Gebäude reagiert. Es würde unkontrolliert zusammenstürzen. Deshalb wird es Schritt für Schritt zurückgebaut. Das wird über ein Jahr dauern.

Wann beginnt der Abbruch des Stufenhochhauses?

Wir werden zuerst eine Entkernung und eine Schadstoffsanierung durchführen. Allerdings in einem anderen Umfang als in der Dessauer Straße. Im Stufenhochhaus steckt nicht so viel Asbest, etwas ist aber schon drin. Danach fangen wir mit dem Abbruch an. Wir beginnen mit dem niedrigen Teil und arbeiten uns sukzessive zum hohen Teil vor. Der Abbruch wird voraussichtlich bis Dezember dauern.

Was passiert dann mit der Lücke?

Mit der Neuplanung sind wir schon richtig weit. Nach aktuellem Stand werden wir 218 Wohnungen bauen in einem Gebäudekomplex, der deutlich aufgelockerter sein wird als die heutige Bebauung. Wir haben dann unterschiedliche Gebäude und vor allem Höfe, die den Mietern schöne private Bereiche bieten. Im Moment diskutieren wir intensiv, wie wir ein innovatives Parkkonzept realisieren. Das ist etwas, was mich gerade stark umtreibt im Hinblick auf das, was JJ (der VW-Digitalchef Johann Jungwirth, Anmerkung der Redaktion) sagt: Wenn das autonome Fahren so funktioniert, wie es sich alle vorstellen, wird die Zahl der Autos sinken. Damit wird auch der Stellplatzbedarf sinken.

Was wird die Neuland ihren Mietern in den Hellwinkel-Terrassen bieten?

Im Baufeld C werden 38 der 64 Wohnungen von der N-Bank gefördert. Die Mieten werden bei 7 Euro liegen, und mit Ausnahme der Maisonetten sind alle Wohnungen barrierearm.

Wir werden im Baufeld C acht rollstuhlgerechte Wohnungen haben, die Lebenshilfe belegt dort Wohnungen für ein integratives Wohnen. Die Betreuung wird über einen Lebenshilfe-Stützpunkt im Baufeld F organisiert. Wir sind kurz davor, dort auch einen Bäcker hinzubekommen. Ich hoffe, es klappt. Von den 48 Einheiten im Baufeld G realisieren wir 10 als Demenz-WG. Wie in der Neuen Burg mit dem Pflegedienst Bettina Harms als Kooperationspartner.

Im Schlesierweg baut die Neuland nicht nur Wohnungen, sondern zudem auch noch ein Einkaufszentrum.

Dort finden gerade riesige Erdbewegungen statt. Wir tauschen Boden aus, weil wir natürliche Kontamination hatten: Bestimmte Mineralien wurden in einem höheren Anteil als anderswo gefunden. Danach geht es mit den Baumaßnahmen los. Es ist eine sehr große Maßnahme mit insgesamt etwa 70 Wohn- und Gewerbeeinheiten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von circa 30 Millionen Euro.

Viele Anwohner warten sehnlichst auf die neuen Wohnungen.

Wir hatten Unterschriftensammlungen von Nachbarn, die wollten, dass es endlich losgeht. Es ist schön, das bei einem Bauprojekt auch mal zu erleben. In der Umgebung wohnen viele betagte Menschen, die noch keine barrierefreie Wohnung haben und innerhalb ihres angestammten Quartiers umziehen möchten.

ZUR PERSON Hans-Dieter Brand (56) ist seit Januar 2015 Geschäftsführer der Neuland. Der Architekt wurde in Schlüchtern (Hessen) geboren. Bevor er zur Neuland kam, führte er die Geschäfte der Treubau Verwaltung GmbH in Mannheim.