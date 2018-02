Designer Outlets – die nächste Erweiterung...

In der Nähe der Berliner Brücke entsteht zurzeit die zweigeschossige Tiefgarage, in der rund 500 Fahrzeuge Platz finden sollen.

Wolfsburg. 25 Millionen Euro investierten die Firma des Outlet-Gründers Hans Dobke und die Invesco Real Estate in die erste Erweiterung der Designer Outlets. Wie teuer die zweite ist, verrät das Management nicht. Wenn man sich auf der Baustelle umschaut, dürfte sie aber sehr teuer sein.

An der Berliner Brücke entsteht zurzeit die zweigeschossige Tiefgarage, in der rund 500 Fahrzeuge Platz finden sollen. Im vergangenen Jahr wurde zunächst über viele Monate eine sieben Meter tiefe Baugrube ausgehoben. „Es war und ist ein großes Projekt, aber wir brauchen die Parkplätze“, sagt Center Manager Michael Ernst. Denn insbesondere in den Ferien und an verkaufsoffenen Sonntagen wird der zusätzliche Platz dringend benötigt. Die Hauptausfahrt führt in Richtung Polizeiinspektion.

Rund 20 neue Ladengeschäfte sind geplant

Wenn die Tiefgarage fertig ist, werden auf ihrem Dach zwischen 20 und 25 Ladengeschäften gebaut. „Wir haben Wunschmarken, die wir gern hätten. Wir haben aber auch schon Anfragen“, sagt er. Die neue Einkaufsellipse wird, anders als die anderen drei, direkt an der Straße „An der Vorburg“ liegen. Dahinter wird der Riegel aus Geschäften verlängert und einmal über Eck gebaut, so dass er bei der noch in diesem Jahr geplanten Eröffnung den optischen Schlusspunkt des Outlet-Centers bildet.

Wie es aussieht, werden die Designer Outlets dann Ende 2018 komplett sein: mit dann 17 500 Quadratmetern Verkauffläche und etwa 100 Geschäften. Einen Eröffnungstermin für die neuen Geschäfte, die sich in der vierten Einkaufsellipse und einem neuen Gebäuderiegel befinden werden, wollte Center Manager Michael Ernst lieber noch nicht nennen. Bei Grundsteinlegung war der Herbst 2018 angepeilt.

DESIGNER OUTLETS Zu Beginn starteten die Designer Outlets mit 50 Ladenflächen im Jahr 2007. Die Designer Outlets haben in den vergangenen Jahren immer mehr Kunden angezogen, im Jahr 2016 etwa wurden rund 2,8 Millionen Besucher gezählt. Zugleich veränderte sich nach und nach der Mietermix.