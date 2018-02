Am 27. April ist Gregory Porter wieder im Zeithaus zu erleben.

Iris Berben liest am 5. und 6. Mai Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“.

Szene aus „Frame of Mind“ von Rafael Bonachela mit der Sydney Dance Company.

Movimentos – so viele Produktionen wie lange nicht

Wolfsburg. Die Autostadt widmet ihr Movimentos-Festival vom 4. April bis 6. Mai dem Thema Würde. Im Kraftwerk werden dazu diesmal sieben Compagnien mit aktuellen Produktionen zu Gast sein, das sind nach den Reduktionen der vergangenen Jahre so viele wie lange nicht.

Die Compagnien

Neu dabei ist das Ballett BC aus Vancouver, zu den regelmäßig in Wolfsburg eingeladenen Gruppen zählen die Company Wayne McGregor, das Cloud Gate Dance Theatre aus Taiwan, die Compagnie DCA Decouflé und die brasilianische Grupo Corpo, auch die Sydney Dance Company und Zero Visibility Corp. waren schon da.

Zu den wesentlichen Choreographen gehört Wayne McGregor, der in fast klassischer Strenge psychologische Grenzräume auslotet, diesmal in „Autobiography“ sich selbst; zu sehen am 10. und 11. April um 20 Uhr im Kraftwerk.

Auch die Sydney Dance Company pflegt eine neoklassische Ästhetik. Sie ist mit drei Produktionen vom 19. bis zum 21. April um 20 Uhr, und am 22. April um 18 Uhr im Kraftwerk zu Gast.

Lin Hwan-min will mit Cloud Gate in „Über die Insel Formosa“ unter Worten chinesischer Weisheit noch mal Anmut und Würde der Menschen zwischen Tradition und Technikzeitalter austesten. Zu sehen vom 26. bis 29. April um 20 Uhr im Kraftwerk.

Die den Bewegungen aus Techno und Clubbing verbundenen Choreographen Sharon Eyal und Gui Behar wollten dagegen dem „digitalen Zombietum“, wie Kauffmann es nennt, in „Bill“ die Rechnung präsentieren. Die Compagnie ist mit mehreren Produktionen zu sehen vom 5. bis zum 7. April um 20 Uhr.

Ina Christel Johannessen widmet sich mit ihrer norwegischen Company „Zero Visibility Corp“ dem Saatguttresor, den es im Norden des Landes als biologisches Gedächtnis der Erde gibt: Am 1. und 2. Mai um 20 Uhr.

Tänzerisch leichte Positionen vertreten in der Regel Philippe Decouflé, mit den üblichen Videoscreen-Spielen am 14. und 15. April um 20 Uhr auf humoristischer Weltreise, und Grupo Corpo, einmal mehr mit den rassigen afrobrasilianischen Tanzinventionen Rodrigo Pederneiras’: zu sehen am 5. und 6. Mai um 20 Uhr.

Lesungen und mehr

Ergänzt wird das Tanzprogramm von Schauspielstars wie Iris Berben, Thomas Thieme und Sophie Rois, die das Festival-Motto mit Lesungen aus der biblischen Apokalypse, Miltons „Verlorenem Paradies“, Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ und einem Stück über Karl Marx beleuchten. Kauffmann will so „in Zeiten der Würdelosigkeit“ Werte wiederbeleben, aber auch zum Innehalten zwingen darüber, „was uns fehlt, wenn wir alles zu haben meinen“.

Vor dem Hintergrund von Friedrich Schillers bahnbrechendem Aufsatz „Über Anmut und Würde“ und seinen Ideen über eine ästhetische Erziehung des Menschen wird Philipp Hochmairs Performance von Schiller-Balladen im Sound der Elektro-Rockband Die Elektrohand Gottes zu einer sicher spannenden Befragung klassischer Werte in heutiger Ästhetik.

Musikalische Höhepunkte

Wie immer komplettiert Musik das Programm. In der Jazzreihe tritt Gregory Porter auf, bekommen aber auch junge britische Talente wie Laura Jurd’s Dinosaur und Dominic J. Marshall ihre Chance.

In der Klassik-Reihe sind wiederum die Pianisten Samuel Youn und Kit Armstrong zu erleben, letzterer hat für sich und seine Pianokollegin Annika Treutler ein Stück komponiert, das bei Movimentos uraufgeführt wird. Auch das Ensemble Risonanze Erranti hat neben Carl Philipp Emanuel Bach zwei Uraufführungen im Programm: zwei frühe Werke von Wolfgang Rihm.

Die Akademie

Die neuen Autostadt-Geschäftsführer Roland Clement und Claudius Colsman bekannten sich zum Festival, auch wenn man darüber nachdenken werde, mit welchen neuen Formen, vielleicht auch Orten man die Attraktivität steigern könne. Clement will da insbesondere weitere Brücken zu den jüngeren Zuschauern bauen. Colsman betonte die Wichtigkeit der Laientanzprojekte für Kinder und Jugendliche, die in Zusammenarbeit mit dem Tanzenden Theater Wolfsburg und dem Staatstheater Braunschweig auch in diesem Jahr für den jugendfrischen Auftakt sorgen sollen.

„Mir persönlich ist die Movimentos-Akademie eine wichtige Konstante“, erklärte Colsman, weshalb es den jungen Leuten wieder zukommt, das Festival zu eröffnen, am Mittwoch, 4. April, 18 Uhr, mit der Premiere ihres Stückes über die Würde im Scharoun-Theater.

Eine zweite Vorstellung folgt am Donnerstag, 5. April, 18 Uhr. Die dritte Vorführung gibt es am 1. Mai, 19 Uhr, im Staatstheater Braunschweig.

Besonders wichtig für die Volkswagenstadt ist, dass er die Fortsetzung des Festivals für 2019 ankündigte, wobei über die konzeptionelle Ausrichtung noch beraten werde. Clement machte auch keinen Hehl daraus, dass es „uns bewegt, diese erste Pressekonferenz als neue Geschäftsführer zu geben“.

Die Stadt Wolfsburg ist mit den beiden Ausnahmen Braunschweiger Dom und Staatstheater der zentrale Austragungsort der 16. Movimentos-Festwochen der Autostadt.

