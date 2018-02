Die Bühnen der Stadt werden beben

Die Winterwelt in der Autostadt kommt auch in diesem Jahr wieder – ein genauer Zeitraum steht aber noch nicht fest.

In der Autostadt gibt es den Cirque Nouveau zu bewundern.

Die Punk-Rock-Band „Beatsteaks“ ist am Samstag, 24. März im Hallenbad zu Gast. Gewöhnt ist die Berliner Band an ein etwas größeres Publikum: Im Hallenbad geben sie eine Clubshow.

Konzerte

Soulig wird es am Donnerstag, 1. März: Die Band Glashaus , die seit 2016 wieder mit der auch als Solo-Künstlerin überaus erfolgreichen Sängerin Cassandra Steen unterwegs ist, gibt sich um 20 Uhr im Hallenbad die Ehre.

Frauenpower gibt es auch am Mittwoch, 4. April, im Congress-Park: Die Künstlerin Oonagh , deren Konzert im letzten Jahr auf den neuen Termin in diesem Jahr verlegt werden musste, singt unter dem Titel „Märchen enden gut“ ab 20 Uhr.

Freunde des gepflegten Punk-Rock kommen am Samstag, 24. März auf ihre Kosten: Dann sind die Beatsteaks aus Berlin zu Gast in Wolfsburg. Sie spielen ab 20 Uhr im Hallenbad. Die Musiker wurden vor allem durch ihr Album „Smacksmash“ bekannt; in Wolfsburg stellen sie beim Clubkonzert ihr Album „Yours“ aus dem letzten Jahr vor.

Musikalische Schätze bringt die Italienische Konsularagentur in gewohnter Manier ins Schloss Wolfsburg. Am 5. März ist das Trio Pianistico di Bologna zu Gast. Das Publikum erwarten Kompositionen von Schubert, Czerny, Dacci, Panzini und Strauß – in sechshändiger Ausarbeitung für das Klavier.

Das A-Cappella-Ensemble Maybebop ist am Donnerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Theater zu sehen. Die Sänger bringen Musik aus ihrem neuen Album „Sistemfeler“ mit. Zu hören ist der feine A-Cappella-Pop, mit dem die Gruppe berühmt geworden ist.

Bühne

„ Auerhaus “ nach dem Roman von Bov Bjerg wird in einer Inszenierung von Bernd Upadek erstmals am 23. Juni gezeigt. Darin geht es um die Widrigkeiten des Erwachsenwerdens – ursprünglich sollte es schon in der letzten Spielzeit gezeigt werden.

Die neue Spielzeit wird nach der Sommerpause mit der Oper „ Faust (Margarethe) “ von Charles Gounod eröffnet. Zu sehen ist das Landestheater Detmold, das die musikalische Umsetzung des ersten Teils von Goethes Lebenswerk auf die Bühne bringt. Der Vorhang hebt sich wieder am 16. September um 18 Uhr.

Gleich am nächsten Tag können sich Filmfreunde auf eine Bühnenversion von „ Monsieur Claude und seine Töchter “ freuen: Das a.gon Theater aus München bringt de Kinostoff ins Scharoun-Theater.

Das Theater plant in der nächsten Spielzeit drei Kooperationen mit der Italienischen Konsular-Agentur Wolfsburg – näheres wird noch bekanntgegeben.

Events

Auf die Movimentos -Festwochen in der Autostadt freuen sich wieder Tanz-Liebhaber. Sie finden in diesem Jahr in der Zeit vom 4. April bis zum 6. Mai statt und widmen sich dem Thema „Würde“ – mehr Infos dazu lesen Sie auf der nächsten Seite.

Das Zirkusfestival der Autostadt wird in diesem Jahr wieder stattfinden: Cirque Nouveau gibt es vom 18. Juli bis zum 26. August zu sehen. Auch der Winterzauber kommt wieder in die Autostadt – wann genau, steht aber noch nicht fest.