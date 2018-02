Die Ausstellung mit Werken von Robert Lebeck, wie dieses mit dem Namen „Fotomodell im Kofferraum eines VW 411“, wird am 4. März im Kunstmuseum eröffnet.

Lucie Mercadal stellt bis 2. April in der Städtischen Galerie aus. Zu sehen ist auch die Video-Installation „das Wunder des Badezimmers“ von 2015 – dass es darin auch ums Kaffeetrinken geht, zeigt dieser Video-Still.Foto: Städtische Galerie

Die Band Glashaus ist am 1. März im Hallenbad zu Gast. Rechts: Die Arbeit „Oben Unten“ von Christian Frosch wird in der Ausstellung „Simply a Painting“ im Kunstverein zu sehen sein.Fotos: Veranstalter/Christian Frosch

„Crease Crevice Contour“ heißt das Werk der indischen Künstlerin Reena Saini Kallat. Es wird im Rahmen der Ausstellung „Facing India“ zu sehen sein, die am 29. April im Kunstmuseum eröffnet wird.

Kultur in Wolfsburg: Das Jahr verspricht tolle Ausstellungen

Wolfsburg bedeutet nicht nur Industrie und Technik – auch das Kulturangebot macht von sich reden. Spannende Ausstellungen, tolle Konzerte oder auch mehrtägige Großveranstaltungen gibt es auch in diesem Jahr. Wobei noch lange nicht ausgeplant ist – deshalb ist das, was wir Ihnen auf diesen Seiten präsentieren, nur eine kleine Auswahl des Kulturprogramms 2018. Freuen Sie sich darauf!

Ausstellungen

Das Kunstmuseum verspricht mehrere spannende Ausstellungen; unter dem Titel „Facing India“ werden ab dem 29. April Kunstwerke indischer Künstlerinnen gezeigt. Thematisch behandelt die Schau die schwierige Position der Frau in der patriarchalen Gesellschaft Indiens. Es geht um Benachteiligung, Diskriminierung, Gewalt; aber auch um eine Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet und ständig zwischen Moderne und Tradition verhandelt.

Schon im März wird eine Fotoausstellung eröffnet: Gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte und Stadtrepräsentation (IZS) in Wolfsburg werden vom 3. März bis zum 22. Juli Fotografien des Künstlers Robert Lebeck ausgestellt, die sich um das Jahr 1968 drehen. Gezeigt werden Eindrücke, die den Zeitgeist einer ganzen Epoche vermitteln. Und das nicht nur auf globaler Ebene: Auch in Wolfsburg war der deutsche Fotograf, Bildjournalist und Sammler Lebeck, der 2014 starb, unterwegs.

Die Fotografie ist das Medium, dem sich auch Sabine Lewandowski verschrieben hat. Die Künstlerin zeigt noch bis zum 17. März in den Räumen der Jungen Kunst Eindrücke der Fertigungstechnologien der Firma Karl Otto Braun, die medizinische Spezialgewebe herstellt. Gegenübergestellt werden moderne und traditionelle Technologien, die die Produktion und die Menschen als Herzstück der Industrie darstellen – ein Blickpunkt, mit dem die Wolfsburger durchaus etwas anzufangen wissen dürften.

Das Stadtmuseum widmet sich voraussichtlich vom 17. Oktober bis zum 3. März 2019 ebenfalls der jungen Kunst: „ Soundtrack WOB – Auf den Spuren von Popmusik und Jugendkultur in Wolfsburg“ heißt die Ausstellung, die am 16. Oktober eröffnet werden soll.

Der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert widmen sich in diesem Jahr die Historischen Museen in Wolfsburg. Im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum wird Mitte April die Ausstellung „ Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme “ eröffnet. Die Plakatausstellung, die das Institut für Zeitgeschichte aus München, Deutschlandfunk Kultur und die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur nach Wolfsburg bringen, zeichnet den ersten Weltkrieg als Urkatastrophe nach, dessen politischen Folgen das Jahrhundert bestimmen sollten. Die Ausstellung zeichnet die politisch-gesellschaftliche Entwicklung Europas von der Oktoberrevolution bis zur deutschen Einheit nach. Im Rahmen dieser Ausstellung wird es am 8. Mai eine Gedenkveranstaltung im Schloss geben, bei der die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch sprechen wird.

In der Städtischen Galerie zeigt Lucie Mercadal bis zum 2. April unter dem Titel „ Monts & Merveilles “ Arbeiten, die im Rahmen des Künstlerstipendiums „Abdruck“ entstanden sind, das die Braunschweigische Stiftung vergibt. Die Künstlerin geht in ihren Werken, die in der Druckwerkstatt im Schloss Wolfsburg entstanden sind, auf die Spur der Stadtgeschichte. Mercadal arbeitete dafür unter anderem mit historischem Bildmaterial, das sie reproduzierte und transformierte. Damit möchte sie den Sehnsüchten und Träumen, dem wirtschaftlichen Erfolg und der technischen Entwicklung nachspüren, die Wolfsburg prägten und prägen.

Die drei Preisträger für das Meisterschülerstipendium der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) stellen ab 5. Juli in der Städtischen Galerie aus. Serena Ferrario, Marlene Bart und André Sassenroth, Meisterschüler der HBK Braunschweig, erhielten für ihr Schaffen je 4000 Euro.

Der Kunstverein widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Einfach“. Die Konzentration auf das Wesentliche ist das Thema der Ausstellung „ Simply a Painting “, die am 1. März eröffnet wird. Gezeigt werden Künstler, die sich auf ein einziges Thema beschränken: Es geht auch um die Konzentration auf die Materie, zum Beispiel die Beschaffenheit der Farbe. „ Einfache Handlungen “ ist der Titel der Ausstellung, die am 22. November eröffnet wird. Darin soll es um Prozesse gehen, die sich durch eine relative Schlichtheit auszeichnen: Die Wolfsburger Künstlerin Esra Oezen wird vertreten sein, die sich viel mit performativen Arbeiten beschäftigt.