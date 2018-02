Schlaue Verkehrskonzepte sind ein Muss

In Hehlingen zwängen sich schwere Laster und Autos durch die enge Ortsdurchfahrt.

Neuhaus/Hehlingen Schon jetzt stöhnen die Dörfer im östlichen Stadtgebiet unter der Last. Es geht um reichlich VW-Zuliefererverkehr und Pendlerstrom.

Eigentlich hatte die Wolfsburger Politik ihre Zustimmung zu den mächtigen Bauvorhaben im Osten der Stadt mit großer Mehrheit an die Bedingung geknüpft, dass parallel, besser noch vorher, bestehende Verkehrsprobleme gelöst werden. Und künftige am besten gar nicht erst entstehen. Eigentlich.

Denn der Zug ist längst abgefahren. Mit Hochdruck wird von Stadt und privaten Investoren am Hellwinkel und am Steimker Berg gebaut. In Sicht sind die Vorhaben Wiesengarten, Alte Nudelfabrik, der Hellwinkel im zweiten Bauabschnitt und natürlich das Riesenvorhaben zwischen Nordsteimke und Hehlingen, der Sonnenkamp.

Planerisch gerungen wird unterdessen weiterhin um die Varianten, in der die Sandkrugkreuzung umgebaut, die L 290 verlegt, die B 188 fortgeführt, das kleine Dorf Hehlingen vom LKW-Durchgangsverkehr befreit, die Kreisstraße zwischen Nordsteimke und Innenstadt verkehrspolitisch gestaltet wird. Auch möchte die VW-Stadt mehr fürs Rad und den ÖPNV begeistern.

Für die L 290 und die Sandkrugkreuzung lagen vier verschiedene Varianten auf dem Tisch, eine vorgelegt von einer Bürgerinitiative. Die Neuhäuser Einwohner hatten einen Kreisel ins Spiel gebracht, der die Lage zwischen Reislingen und Neuhaus entschärfen soll. Dort kommt es zu Zeiten des Schichtwechsels zu Staus. Und auch, wenn die A 2 wieder von Unfällen betroffen ist, läuft ein großer Teil des Verkehrs, der über Osten ins Werk oder in die Innenstadt will, über den Neuhäuser Bereich.

Als zu wenig praktikabel hatte die Stadtverwaltung den Vorschlag abgelehnt, vor allem für große LKW sei ein Kreisel nicht geeignet. Zudem müsse die Voraussetzung da sein, dass aus allen Kreiselzufahrten der Verkehr gleichmäßig hineinfließe. Die Bürgerinitiative sieht das weiterhin anders und beklagt zudem die Informationspolitik der Stadt. Die sei zu wenig transparent, es fehle an guter Kooperation.

Die große Verschiebung der Landesstraße 290 ein Stück nach Osten hatten Umweltschützer, Sportverein und Burgfreunde scharf kritisiert. Es würde ein Biotop zerstört, das Gelände des Sportvereins zerschnitten, das historische Ambiente der Burg beeinträchtigt, so die Sorge.

Der kleine Rolandsort Hehlingen wünscht sich gleichsam dringend Entlastung vom Schwerlastverkehr. Seit etlichen Jahren und in zunehmender Frequenz quälen sich schwere LKW auf der engen und abschüssigen Ortsdurchfahrt durchs Dorf. Immerhin konnte der Ort mittlerweile eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer erwirken, ein gänzliches Durchfahrtverbot für Schwerlastverkehr sei nicht möglich, so die Behörden bisher.

In Vorsfelde wiederum bangt der Ortsbürgermeister um die Tragfähigkeit seiner Kanalbrücke. Der zunehmende Schwerlastverkehr könnte dazu führen, fürchtet er, dass die Kanalbrücke eines Tages gänzlich gesperrt werden müsse. Die Vorsfelder sehnen eine Ortsumgehung herbei, die auch die Anwohner vom Durchgangsverkehr entlastet.

So wünschen sich etliche Menschen in der VW-Stadt, dass die Planer und Behörden nun auch in Sachen Verkehrsentlastung ordentlich aufs Gaspedal drücken.