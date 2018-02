Von rustikal bis international: Wolfsburgs Welt der Restaurants ist vielfältig und beliebt

Wer in einer Stadt arbeitet und lebt, will auch gut essen. Denn Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Wir haben uns auf einigen Internetportalen wie Tripadvisor und Yelp umgeschaut, auf denen Gäste Wolfsburger Restaurants bewertet haben. Daraus haben die WN eine kleine Auswahl des vielfältigen Angebotes an Restaurants in Wolfsburg in drei Kategorien zusammengestellt.

Die Top 4 der gehobenen Küche

Es ist nicht nur die Nummer 1 in Wolfsburg, sondern seit diesem Jahr auch in Deutschland: das Aqua. Das Drei-Sterne-Restaurant im Ritz-Carlton hat sich unter Sternekoch Sven Elverfeld zu einer internationalen Topadresse für Gourmets entwickelt.

Deshalb regnet es auch auf den Onlineportalen viele Sterne.Beliebt in der Kategorie „gehobene Küche“ sind bei den Einwohnern und Gästen von Wolfsburg auch die Restaurants La Fontaine und L’Oliva Nera – beide in Fallersleben.

Das Restaurant La Fontaine im Hotel Ludwig am Park genießt mit Küchenchef Hartmut Leimeister seit fast 30 Jahren einen exzellenten Ruf, er hält seit nunmehr 20 Jahren ununterbrochen einen Michelin-Stern.

Das L’Oliva Nera ist in einer umgebauten Schmiede in der Altstadt beheimatet und bietet feine Weine sowie klassisch mediterrane Küche. Wer es gehoben, aber etwas deftiger mag, ist laut Gästebewertungen im Beef Club Wolfsburg in der Autostadt richtig.

Die Top 4 der Mittelklasse-Restaurants

Wer seinen Geldbeutel schonen, aber dennoch lecker essen möchte, dem empfehlen die Hobby-Restaurantkritiker das „AnNam“. Das vietnamesische Restaurant am Willy-Brandt-Platz eröffnete 2008. Ausgezeichnet bis sehr gut lauten die Urteile der Gäste.

Wer es lieber Italienisch mag, kann in der Trattoria Tarallo in Vorsfelde vorbeischauen. Pizza-Fans werden auch in der Wolfsburger Innenstadt fündig: Trattoria Incontri lautet der Tipp der Internet-Nutzer.

Neben zahlreichen italienischen Restaurants gibt es auch viele Lokale mit griechischen Spezialitäten. In der Kategorie „Mittelklasse“ hat es das Oniro in Fallersleben unter die Top 4 geschafft. Auf Tripadvisor bewerteten 67 Prozent der 74 Kritiker das Restaurant mit fünf von fünf Punkten.

Die Top 4 der Kategorie „günstig“

Gut, aber günstig – ob ein schneller Snack in der Mittagspause oder mit den Kollegen nach Feierabend noch kurz was gemeinsam essen, im Alltag bleibt oft keine Zeit für ausgiebiges Tafeln. Vielen fehlt auch das Geld für teure Restaurantbesuche. Da darf es auch mal preiswert sein. Dass es auch in preiswerten Restaurants in Wolfsburg schmeckt, beweisen die vier Restaurants in der Kategorie „günstige Restaurants“. Angeführt wird die Liste von Trattoria Levis in Vorsfelde. Im kleinen Lokal gibt es italienische Köstlichkeiten. Das Eiscafé ist gleich mit dabei. So braucht man sich um den Nachtisch keine Gedanken zu machen. Ebenfalls bei den Wolfsburgern und Gästen beliebt ist das Quan Bao in der Schillerstraße, Ecke Schillerpassage. Hier stehen asiatische Spezialitäten mit Fokus auf die vietnamesische Küche auf dem Speiseplan.

Wer es orientalisch und preiswert mag, ist laut Bewertungsportal Tripadvisor im Arena Café und Restaurant in der Porschestraße gut aufgehoben. Hier findet man nicht nur Döner auf der Speisekarte.Platz vier holt sich das China Town in Fallersleben. Von sehr gut bis ausgezeichnet reichen die Bewertungen im Internet. In dem Lokal im Schulzen Hof sind preiswerte Reis- und Nudelgerichte auf der Karte zu finden.