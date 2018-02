Schützenfest: Die „Wilde Maus XXL“ ist zurück

Den bekanntesten Song der Ost-Kultband City kennt jeder: „Am Fenster“. Es handelt sich um den bis heute größten Erfolg eines DDR-Songs im Westen Deutschlands. Mit ihrem Konzert am 4. Mai eröffnet die Band um Sänger Toni Krahl das 68. Schützen- und Volksfest im Allerpark .

„Ich interessiere mich selbst für Ostrock und freue mich, dass City zu uns ins Festzelt kommt“, sagt Stefan Wolters, der von seinem Vater Rolf die Planung für das große Wolfsburger Traditionsfest übernommen hat. Und die Kultband spielt nicht etwa nur ihren bekanntesten Song. „Sie werden ein ganzes Konzert geben“, verspricht Wolters. Für die Wolfsburger ist der Spaß zudem kostenlos.

Auch am ersten Festsamstag, 5. Mai, steht ein besonderer Gast auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Restaurant „Tannenhof“ präsentiert das Schützenfest eine Travestieshow mit Maria Crohn. „Sie gehört zu den bekanntesten Travestiekünstlern in Deutschland, und gemeinsam mit drei Kollegen/innen wird sie ab 20 Uhr auftreten“, so Wolters. Auch diese Veranstaltung ist kostenlos für die Besucher des Schützenfestes.

Die älteren Wolfsburger können sich zudem auf den Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen freuen. Auch das traditionelle Festessen mit 600 bis 700 Gästen findet wieder im Festzelt statt. Am 12. Mai soll eine Coverband mit rockigen Songs von den Skorpions und von Fury in the Slaughterhouse den Wolfsburgern einheizen. Nicht fehlen dürfen zudem das XXL-Feuerwerk „Aller in Flammen“ am Eröffnungstag und das Höhenfeuerwerk am vorletzten Festtag. Und was darf auf einem Volksfest noch nicht fehlen? Genau, Fahrgeschäfte und Essensbuden. Fast 100 Schausteller werden sich auf dem Festplatz im Allerpark tummeln. Darunter 30 Fahrgeschäfte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Nach einem Jahr Pause ist die Wilde Maus XXL wieder zurück“, verrät Schausteller-Chef Peter Vorlop. „Wieder dabei ist auch die Schaukelanlage Artisico, die über 40 Meter hoch schwingt.“

Neben den Klassikern wie Breakdancer und Autoscooter wird es vier Neuheiten geben. Erstes Highlight ist die interaktive Bahn „Laser Pix“. Während die Gäste durch die Anlage gefahren werden, müssen sie mit Laserpistolen so viele Zielscheiben wie möglich treffen. Einen Parcours zu überwinden, heißt es im „Crazy Islands“. Das Laufgeschäft zeichnet sich durch seine fünf Etagen mit mehr als 50 Hindernissen, einem großen Wasserbecken und einer Hängebrücke zwischen den Stockwerken aus. Karibischer Spaß für die ganze Familie. „Neu dabei ist auch das Karussell Heroes“, sagt Vorlop. „Es hat vier Arme und dreht sich extrem schnell.“ Hier kommen Adrenalinjunkies auf ihre Kosten. Ein Hingucker wird die neue Wasserbahn „Poseidon“ im griechischen Tempel-Design sein. Alles beim Alten heißt es hingegen für die Kinderfahrgeschäfte. „2017 hat sich gezeigt, dass wir die richtige Auswahl getroffen haben, also behalten wir diese bei“, so Schausteller-Chef Peter Vorlop. Für das leibliche Wohl sorgen wieder zahlreiche Essensstände.