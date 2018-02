Auch die Kultur im Kleinen lebt

In Wolfsburg gibt es aber nicht nur die großen kulturellen Veranstaltungen, sondern es gibt auch einige kleinere künstlerische Aktivitäten – so wie die von Edda Krumm.

In Krumms Atelier in der Teichbreite hängen die Bilder dicht an dicht. Ausdrucksstarke Gemälde in kräftigen Farben und kräftigen Pinselstrichen. Sie zeigen Badende in einer exotisch anmutenden Landschaft, Bäume, die sich in einem Herbststurm biegen, einen Wasserfall in den Alpen. Edda Krumms Lieblingsbild ist hoch, schmal und ganz in Grün und Gelb gehalten – ein Wald, in dem eine Frau steht.

Unter einem dramatisch rot-weißen Himmel liegt still ein dunkler Teich. Edda Krumm hat das Landschaftsbild aus dem Gedächtnis gemalt. Es zeigt den Blick aus dem Fenster einer Klinik im Harz, in der die 59-Jährige zur Rehabilitation war.

Die Wolfsburgerin malt ihre Bilder mit der linken Hand. Die rechte kann sie nicht nutzen, seit eine Hirnblutung vor etwa zehn Jahren ihr Leben komplett verändert hat. Krumm erinnert sich nicht daran. Auch die Erinnerungen an ihr Leben davor sind größtenteils ausgelöscht.

Ihr Ehemann dagegen erinnert sich genau an den Tag. „Innerhalb von 20 Minuten ist es sehr dramatisch geworden“, sagt Klaus Krumm. Edda Krumm musste im Klinikum operiert werden. Danach sagte ihm der Chirurg, dass seine Frau wohl nicht wieder aufwachen würde. Er gab ihr noch zwei oder drei Tage. Edda Krumm wachte auf. Und, anders als die Ärzte glaubten, hat sie nach zwei weiteren Operationen auch wieder gelernt zu gehen, zu essen, zu trinken und zu sprechen.

Vieles kostet Mühe. Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie prägen den Alltag der Wolfsburgerin bis heute. Zum Malen, erzählt sie lachend, habe sie oft keine Zeit. „Aber wenn ich Zeit habe und sehe, heute kann ich malen, freue ich mich richtig.“

Gemalt hat Edda Krumm schon vor dem Hirnschlag. Im Wohnzimmer hängt neben vielen Kunstobjekten, die das Ehepaar von Reisen mitbringt, ein altes Bild. Ein Mohnblumenfeld auf Seide. „Ich finde schöner, was ich jetzt mache“, sagt sie. „Das dauert länger. Früher ging alles ruckzuck. Ruckzuck geht nicht mehr. Ich male und weiß nicht, wo die Zeit bleibt.“ Für die Malerin ist das Malen ein Geschenk. skn