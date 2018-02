Der VfL hat in 21 Jahren in der 1. Liga seine eigene Geschichte geschrieben

Was wäre wohl passiert, wenn Steffen Herzberger am 11. Juni 1997 nicht so früh Gelb-Rot gesehen hätte? Möglicherweise hätte der VfL Wolfsburg die Begegnung mit dem FSV Mainz am letzten Zweitliga-Spieltag in der Saison 1996/97 nicht mit 5:4 für sich entscheiden können, wäre in diesem Fall nicht in...