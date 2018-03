Knappe Mehrheit für Wolfsburger Haushalt

Drei Ergebnisse der Beratung über den Wolfsburger Haushalt, der am Donnerstag mit fünf Ja-Stimmen von SPD und CDU und vier Gegenstimmen von PUG, Grünen und AfD den Finanzausschuss passierte. Gegenüber dem Ende 2017 in die Beratung eingebrachten Entwurf haben sich zahlreiche Änderungen ergeben. Für Streit sorgte in der Ausschusssitzung die frisch hinzugefügte Anlage 4, die zeitliche – und damit finanzielle – Verschiebungen bei...