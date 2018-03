Sitztanz im Bonifatiushaus

Wolfsburg Der Malteser-Hilfsdienst lädt die Freunde und Anhänger des Sitztanzes ein. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 7. März, von 10 Uhr an im Bonifatiushaus (Antonius-Holling-Weg 11) in Wolfsburg. Der Termin am 21. März fällt aus. Infos unter Tel: (0 53 61) 7 82 22.