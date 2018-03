Kabarett über die Liebe: „So funktioniert das nicht“

Spitzbübisch lächelt Hagen Rether, blickt am Freitagabend listig das Publikum im nahezu ausverkauften Scharoun-Theater an, hält inne und fragt schlicht: „Wie geht es?“ Keine wahrnehmbare Reaktion. „Die Frage irritiert euch in Diesel-City“, konstatiert er. Einige Lacher. Er klärt auf: „Ich wollte...