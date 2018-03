Mit Mini-Rennwagen in einer Sekunde zur Landesmeisterschaft

Wolfsburg Mit selbst entwickelten Mini-Rennwagen kämpfen Schüler aus Niedersachsen am Samstag in der Wolfsburger Autostadt um die Landesmeistermeisterschaft.

Beim „Nordmetall Cup - Formel 1 in der Schule“ messen sich laut Veranstalter 32 Teams aus 19 Schulen. „Die am Computer entworfenen Wagen aus Kunststoff werden von einer Gaskartusche angetrieben und benötigen für die Wettbewerbsstrecke von 20 Metern nur etwas mehr als eine Sekunde“, beschrieb Organisator Rolf Werner. Der Wettbewerb soll junge Menschen für Technikberufe begeistern.

Die Landestitel werden in zwei Altersklassen ausgefahren. Die beiden besten Teams der über 14-Jährigen qualifizieren sich dabei für die Deutsche Meisterschaft im Mai in Friedrichshafen am Bodensee. Die Siegerehrung in Wolfsburg sollen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und die Geschäftsführerin der Nordmetall-Stiftung, Kirsten Wagner, vornehmen. dpa