Verdi droht mit Warnstreik in Wolfsburger Kitas

Für den Fall, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst vorher nicht einigen, will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi neben dem Busverkehr auch die städtischen Kitas bestreiken. „Sollte es am 13. März zu keiner Verständigung mit den Arbeitgebern kommen, wird Verdi für den 14. März in Wolfsburg und in Göttingen zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Davon betroffen werden auch der...