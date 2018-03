Tipps für Präsentationen: Bildungsurlaub der VHS

Wolfsburg Die Volkshochschule Wolfsburg bietet einen Bildungsurlaub für Teilzeitbeschäftigte an: „Präsentationen gekonnt durchführen“. Der Bildungsurlaub findet vom 2. bis 4. Mai in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr in der VHS 1, Hugo-Junkers-Weg 5, statt. Anmeldungen nimmt der Kundendienst der VHS bis 4. April...