Hausbewohner überrascht Einbrecher

Wolfsburg Zu einem versuchten Wohnhauseinbruch kam es am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Straße Im Dorfe in Mörse. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei wurde der Täter vom Hausbesitzer überrascht, als er gerade damit beschäftigt war, gewaltsam die rückwärtige Tür zum Wohnhaus zu öffnen. Als der Täter sich entdeckt sah, flüchtete er in Richtung des nahe gelegenen Gutsparks. Der Täter war männlich, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Er war von schlanker Gestalt und war mit einer blauen Jeans und einer braunen Jacke bekleidet. Insgesamt machte der Unbekannte einen südländischen Eindruck. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer den Täter vor der Tat oder auf der Flucht beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel: (0 53 61) 46 46-0.

