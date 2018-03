Diebe brechen in Fleischerei ein

Wolfsburg Neben dem Einbruch in die Räume eines Wolfsburger Pflegedienstes in der Straße Am Mühlengraben (Seite 1) sind im Laufe des Donnerstags noch ein weiterer Einbruch und ein versuchter Einbruch bekanntgeworden, wie die Polizei mitteilte. Dabei handelt es sich um ein Fleischereifachgeschäft in der Porschestraße und ein Elektronikfachgeschäft in der Rabenbergstraße. Einen Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten kann die Polizei derzeit nicht ausschließen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in ein Fleischereifachgeschäft in der Porschestraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.55 Uhr. Nach erstem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die Täter vermutlich über die Straße Meckauerweg an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Zugangstür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Nachdem sie die Räume nach Diebesgut, vermutlich Bargeld, durchsucht hatten, verließen sie das Geschäft auf demselben Weg auf dem sie gekommen waren und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob und was die Täter genau entwendet haben, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Der Tatzeitraum, in dem versucht wurde, in ein Elektronikfachgeschäft in der Rabenbergstraße einzubrechen, erstreckt sich hingegen von Dienstagabend 17 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr. Hier bemerkte der Geschäftsinhaber, dass die Unbekannten mit brachialer Gewalt versucht haben, die Außenfassade seines Geschäfts zu zerstören, um ins Innere der Geschäftsräume zu gelangen. Allerdings ließen die Täter aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Vorgaben ab und flüchteten. Eine Schadensermittlung dauert hier noch an. Auch in diesem Fall hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Spaziergänger das verdächtige Treiben an dem Geschäft bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel: (0 53 51) 46 46-0.

