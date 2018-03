Fahrraddiebe reisten extra aus Polen nach Wolfsburg an

Wolfsburg Zivilfahnder der Polizei verhafteten im vergangenen Juni zwei Fahrraddiebe auf einem VW-Parkplatz in Wolfsburg. Die Polen werden für 150 Taten verantwortlich gemacht. Die Räder transportierten sie ab um sie in ihrem Heimatland zu verkaufen. Beide Männer saßen nach ihrer Festnahme drei Monate in U-Haft. Vor Gericht wurden letztendlich acht Fahrraddiebstähle sowie ein Versuch angeklagt, die beide Täter auch einräumten. Der 29-Jährige...