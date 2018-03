Fans von VfL und Schalke verabreden sich - für Prügelei

Beinah wäre es während der zweiten Halbzeit im Spiel des VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 zu einem Zwischenfall gekommen: Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus mitteilt, sei eine Gruppe VfL-Fans nach dem zweiten Anpfiff dabei beobachtet worden, wie sie die Arena verließen. Eine Gelsenkirchener Gruppe habe sich zu diesem Zeitpunkt in der Innenstadt befunden, so Claus weiter. "Sie kamen von zwei Seiten in den Goethepark - die eine Gruppe von der Kantallee aus, die andere von der Goethestraße aus", so der Polizeisprecher.

Offensichtlich hatten sich beide Parteien zu einer handfesten Auseinandersetzung verabredet: Denn neben robusten Handschuhen hatten sie auch Mundschutz dabei. "Durch gezieltes Eingreifen konnten die Einsatzkräfte der Polizei verhindern, dass es zu einer Schlägerei kam", berichtet Sprecher Sven-Marco Claus. Involviert gewesen seien zwei bis drei Dutzend Fans - pro Fanlager. "Zum Glück haben unsere Einsatzkräfte das frühzeitig mitbekommen", so Claus.

Schon zuvor hatte es in der nördlichen Porschestraße kleinere Auseinandersetzungen zwischen VfL- und Schalke-Fans gegeben, so Claus. Diese seien aber schnell unterbunden worden. "Der Rest des Spiels verlief sehr ruhig", berichtet der Polizeisprecher.