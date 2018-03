Fahrerin fährt trotz 1,1 Promille

Wolfsburg Eine 59-jährige Fahrerin aus Braunschweig ist am Samstag mit 1,1 Promille im Blut am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 20 Uhr auf der Frankfurter Straße in ihrem Fiat unterwegs. Eine Streife kontrollierte die Fahrerin: Den Beamten fiel bei der Überprüfung Alkoholgeruch auf. Sie führten einen Atemalkoholtest bei der Frau fest, der einen Wert von 1,1 Promille ergab. Der Führerschein wurde nach erfolgter Blutprobe sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

