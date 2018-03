Wolfsburg In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür, in den EuroShop in der Porschestraße in Wolfsburg eingebrochen. Aus einem Lagerraum wurde, vermutlich mittels eines Hubwagens, ein Tresor mit etwa 1 300 Euro Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

