Vortrag über Kirche und Politik

Wolfsburg . Die Politikwissenschaftlerin Dr. Marie Kajewski ist am Dienstag, 20. März, zu Gast in der Eichendorffschule. Sie referiert zum Thema „Kirche auf Augenhöhe mit der Politik“. Veranstalter ist die Erwachsenenbildung (KEB) Bildungswerk Wolfsburg. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula. ...