Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Wolfsburg Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Straße Maschweg in Kästorf eine Mülltonne angezündet und dabei neben der Gefährdung der Hausbewohner einen Schaden von mindestens 1500 Euro angerichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter betraten zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagmorgen, 0.30 Uhr, das Grundstück des Wohnhauses im Maschweg. Die Unbekannten begaben sich zu den hinter dem Haus abgestellten Mülltonnen und setzten eine davon in Brand. Da nur eine der drei Tonnen mit brennbarem Material gefüllt war, konnte sich das Feuer nur in dieser entfalten. Der Hauseigentümer hatte gegen Mitternacht einen hellen Feuerschein vor seinem Fenster entdeckt. Als er nachschaute, entdeckte er die Flammen und löschte diese mit eigenen Mitteln ab. Durch die Entwicklung des Feuers sind die Flammen auf die anderen beiden Tonnen übergegangen – und letztendlich wurden alle drei Mülltonne zerstört. Da die Kunststofftonnen an der Hauswand standen, wurde ein Holzrahmenfenster, das sich darüber befand, stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

