Jona und der Wal rühren seit Generationen

Am Ende gab das Publikum stehend Applaus. Chor und Band Makrometrik mussten sogar eine Zugabe geben, so gut war das Kindermusical „Jona und der Wal“ am späten Sonntagnachmittag bei den kleinen und großen Leuten in der vollbesetzten katholischen Kirche St. Raphael an der John-F.-Kennedy-Allee...