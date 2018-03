Werner Schmidt geht in Rente

Werner Schmidt weiß noch, dass der „Treffpunkt am Markt“ inmitten des Einkaufszentrums in Westhagen den Charme einer DDR-Bahnhofshalle hatte. Daraus hat die Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) unter seiner Leitung ein attraktives Ausbildungsrestaurant gemacht. So ist es kein Zufall, dass...