Unbekannte setzen Auto in Brand

Wolfsburg Am frühen Dienstagmorgen geriet in der Beethovenstraße in Fallersleben ein Fahrzeug der Marke Chrysler Dodge in Brand. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 2.45 Uhr den brennenden PKW bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Fallersleber Brandbekämpfer waren wenige Minuten später vor Ort und hatten binnen kurzer Zeit den mittlerweile in Vollbrand stehenden Wagen abgelöscht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor dem ausgebrannten Dodge war ein Skoda Octavia geparkt. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Skoda im hinteren Fahrzeugbereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache noch in der Nacht aufgenommen und geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der 31-jährige Fahrzeugbesitzer war ebenfalls vor Ort und konnte den Beamten mitteilen, dass er am Montagabend gegen 19 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt habe. In der Nacht war er gegen 2.45 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden. Er habe aus dem Fenster gesehen, und sein Auto brannte. Der Dodge wurde durch den Brand vollkommen zerstört und durch die Polizei sichergestellt. Eine genaue Schadensermittlung an den beiden Fahrzeugen wird in den nächsten Tagen erfolgen. Die Beamten hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel: (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder