Drohnenverbot liegt auf Eis

Vor der Ratssitzung am vergangenen Mittwoch setzte die Stadtverwaltung das Thema von der Tagesordnung ab. Der Ratsvorsitzende Ralf Krüger erklärte kurz und knapp, dass die Vorlage überarbeitet werde. Die Neufassung der Verordnung über die öffentliche Sicherheit war Ende Februar in der Sitzung des Bürgerdienste-Ausschusses durchgefallen. SPD und CDU haben in diesem Gremium – anders als im Rat –...