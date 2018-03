Polizei sucht Mann, der fremde Kreditkarte nutzt

Die Polizei Wolfsburg sucht einen derzeit unbekannten Mann, der am 9. Januar um 16.33 Uhr bei einer Bank in der Wolfsburger Innenstadt widerrechtlich Geld abhob. Die Kreditkarte, mit der der Unbekannte den Automaten in der Wolfsburger Bank überlistete, hatte ein damals 48 Jahre alter Wolfsburger zuvor verloren, wie die Polizei mitteilt. Die Kreditkarte befand sich mit der dazugehörigen Geheimzahl im Portemonnaie des 48-Jährigen, der es beim Einsteigen in seinem PKW in der Wolfsburger Innenstadt aufs Dach seines Fahrzeugs gelegt und dort vergessen hatte. In der Folge hatte ein Unbekannter die Geldbörse gefunden und die Kreditkarte, die sich darin befand, missbräuchlich benutzt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von 500 Euro. Eine Überwachungskamera hatte beim Geldabheben an dem betreffenden Dienstagnachmittag Aufnahmen des Kreditkartenbetrügers gefertigt. Diese liegen nun der Polizei vor. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Unbekannten oder dessen derzeitigem Aufenthaltsort geben können. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt ist. Er hat einen grauen Vollbart und ist Brillenträger. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

