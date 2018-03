Wolfsburg Am Montagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Friseursalon in der Porschestraße, bei der ein 42 Jahre alter Wolfsburger verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sich zur Tatzeit im oder am Geschäft aufgehalten und die Auseinandersetzung beobachtet haben. Zuständig ist die Polizei in der Heßlinger Straße, Tel: (0 53 61) 46 46-0.

