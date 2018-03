Jeder Zweite isst in der Schule

Die Stadt Wolfsburg wird das Mensaessen in den Schulen in diesem Jahr mit 1,25 Millionen Euro bezuschussen. Das ging aus der Beantwortung einer Anfrage der SPD-Ratsfraktion in der jüngsten Ratssitzung hervor. Stadträtin Iris Bothe berichtete außerdem, dass mit Ausnahme des Wolfsburg Kollegs alle...