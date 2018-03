Oma, Opa und Enkel machen Schokolade

Stadtmitte Das Phaeno bietet im Rahmen des Osterprogramms ein Angebot für Großeltern mit ihren Enkelkindern ab 6 Jahren an. Am Freitag, 23. März, haben sie von 15 bis 16 Uhr die Möglichkeit, in einem Workshop die Welt der Schokolade zu erkunden. Die Teilnehmer experimentieren und finden heraus, was der süßen...