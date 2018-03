Zwei Autos stoßen in Autobahn-Auffahrt Fallersleben zusammen

Wolfsburg In der Auffahrt der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Norden von der Frankfurter Straße hat es am frühen Vormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen von der Feuerwehr-Leitstelle waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.

Um 9.20 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben zur Unfallstelle alarmiert worden, später kümmerte sich die Autobahnmeisterei um die Reinigung der gesperrten Auffahrt. cc