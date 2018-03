In der Auf- und Abfahrt der östlichen Autobahn-Anschlussstelle Fallersleben stießen die beiden PKW bei Nässe zusammen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fallersleben

Frontalzusammenstoß in der Autobahn-Auffahrt

Das ging glimpflich ab: Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Auf- und Abfahrt der Autobahn-Anschlussstelle Fallersleben in Fahrtrichtung Norden auf Westhagener Seite haben am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer leichte Verletzungen erlitten.

Passiert ist es bei Nässe gegen 9.20 Uhr: Wie Pressesprecher Stefan Weinmeister von der Braunschweiger Polizei auf Anfrage berichtete, fuhr ein 32-Jähriger aus Hildesheim im silbernen Fiat Punto von der A 39 ab in Richtung Frankfurter Straße, während eine 31-jährige Wolfsburgerin im weißen VW Golf auf die A 39 auffahren wollte. In der leichten Kurve kollidierten die PKW fast frontal, sie wurden vorne und an den vorderen Radkästen stark demoliert.

„Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest“, sagte der Polizeisprecher zum Stand der Ermittlungen. Die Unfallfahrer seien mit leichten Verletzungen ins Wolfsburger Klinikum eingeliefert worden.

Um 9.24 Uhr hatte die Feuerwehr-Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben alarmiert, die sich unter der Einsatzleitung von Jens Heyder zunächst bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die beiden Verunglückten kümmerte, wie Pressesprecher Jürgen Koch von der Fallersleber Wehr berichtete.

Die Freiwilligen sorgten laut Koch auch fürs Abklemmen der Autobatterien, Abstreuen der Unfallstelle und Bergen von Fahrzeugtrümmern. Während der Rettungsarbeiten war die Auf- und Abfahrt voll abgesperrt.

Die beiden schwer beschädigten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamt-Sachschaden bezifferte Polizeisprecher Weinmeister nach ersten Schätzungen mit zirka 9000 Euro. cc