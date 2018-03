Autoscheibe zerstört: Täter stiehlt Rucksack

Wolfsburg Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag die Scheibe einer Beifahrertür zerstört und einen Rucksack inklusive Mobiltelefon, der im Auto lag, gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 52-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen VW Golf am Donnerstag um 14.45 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Straße Klieverhagen abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, sah er die Bescherung. Durch den Einbruch in Verbindung mit dem Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals darauf hin, auch bei nur kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 zu melden.

